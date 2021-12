Venezuela : Nouvelle attaque du système électrique

Vendredi matin, le Venezuela a subi une nouvelle attaque de son système électrique national à la centrale hydroélectrique Simón Bolívar de Guri, dans ‘état de Bolívar.

Le vice-président pour e secteur des travaux publics et des services du Venezuela, Néstor Reverol, a fait savoir dans la matinée par téléphone à Venezolana de Televisión, que « nous avons subi une nouvelle attaque de son système électrique national (SEN), à Guri. A nouveau, ceux qui se sont acharnés en 2019 attaquent notre peuple, surtout pendant ces fêtes de décembre, ils nous ont trouvés à la tête de toutes les manœuvres destinées à fournir le service, nous avons demandé son soutien au peuple du Venezuela consciemment et dans la paix pour surmonter cette vile et criminelle attaque. »

Ce problèùe finalement affecte tout le pays au-delà des interêts que peuvent avoir les dirigeants anti-révolutionnaires qui en fait, sont dirigés par les Etats-Unis et d’autres politiciens de pays ennemis du Venezuela.

Sur les réseaux sociaux, il y a eu de nombreux témoignages de l’absence d’électricité dans de nombreuses régiosn du pays.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/12/venezuela-sufrio-otro-ataque-a-su-sistema-energetico/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/venezuela-nouvelle-attaque-du-systeme-electrique.html