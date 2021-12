Venezuela :Venezuela: Communiqué de la Mission d’observation électorale de l’ Union européenne

Traduction de courtoisie

Union européenne

Mission d’observation électorale

Elections régionales et municipales Venezuela 2021

Caracas, le 4 décembre 2021

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne termine son déploiement au Venezuela

La Mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE-UE) pour les élections régionales et locales du 21 novembre 2021 termine son séjour au Venezuela demain, 5 décembre. Le retrait de la MOE de l'UE intervient après plus de sept semaines sur le terrain, y compris les deux semaines qui ont suivi le jour du scrutin, et après que le chef de la Mission, la députée européenne Isabel Santos, ait présenté aux médias, le 23 novembre, une déclaration contenant les constatations et conclusions préliminaires de l'Observation.

La MOE-UE tient à remercier le Conseil National Electoral (CNE), ainsi que tous ceux qui ont contribué au succès de cette Mission, de la confiance qu'ils ont placée dans l'Union européenne. Conformément à l'accord administratif signé entre le CNE et la délégation de l'Union européenne au Venezuela en septembre 2021, la Mission rendra public son rapport final, y compris ses recommandations pour les futurs processus électoraux, lors d'une nouvelle visite au Venezuela d’Isabel Santos. Les autorités vénézuéliennes compétentes en seront informées à l'avance, fin janvier ou début février 2022.

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/12/venezuela-venezuela-communique-de-la-mission-d-observation-electorale-de-l-union-europeenne.html