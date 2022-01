Amérique Latine:  Colombia ou Venezuela, où est la dictature?

Par María Fernanda Barreto,

ils disent que toutes les comparaisons sont détestables mais en me^me temps, elles sont inévitables. C’est la cas de la Colombie et du Venezuela, la classe politique colombienne compare sans cesse leurs systèmes politiques et, évidemment, elle est soutenue par les cartels qui composent les corporations médiatiques et leur puissante industrie du divertissement qui n’ont aucun doute quand ils affirment qu’alors que la démocratie colombienne est ancienne, forte et en bonne santé, le Venezuela a dégénéré et est devenu une dictature.

Cette caricature est répétée de façon irréfléchie même par de larges secteurs de l’opposition colombienne par ignorance, par crainte ou par la simple paresse d’analyser la propagande avec laquelle on les bombarde tous les jours de façon critique et, avec ce voile, il sera impossible de faire les transformations refondes dont le pays a besoin.

La guerre médiatique contre la Révolution Bolivarienne qui a pour axes Miami, Madrid et Bogotá; le lawfare en construction contre le président Nicolás Maduro en personne et les orientations politiques venues des Etats-Unis qui soutiennent cette propagande découlent de la situation géopolitique complexe provoquée par la crise du capitalisme mondial, la blessure mortelle du monde unipolaire et la relance de la Doctrine Monroe sur Notre Amérique qui l’a suivie.

C’est pourquoi nous avons décidé de faire cette comparaison en partant de l’affirmation qui rompt avec ce qu’ils disent habituellement: la Colombie n’est pas aussi bien qu’ils le disent et le Venezuela n’est pas aussi mal qu’ils. le disent.

Avec cette intention anti-hégémonique, on ne peut pas dire non plus que la démocratie vénézuélienne est parfaite parce que, comme tout processus social, la Révolution Bolivarienne est imparfaite et peut toujours être perfectionnée.

Aujourd’hui, cette croyance tellement installée dans l’opinion publique colombienne prend plus d’importance à cause des événements qui se sont produits cette semaine quand le ministre de la Défense Diego Molano a fait à nouveau des déclarations destinées à provoquer un conflit entre les 2 pays puisque l’affirmation qu’au Venezuela, il y a une dictature et en Colombie une démocratie digne d’être exportée est l’un de ses arguments centraux.

Au moment où l’uribisme se sait perdu puisque 2 décennies au pouvoir exécutif sont sur le point de s’achever dans seulement 5 mois, que ce soit par la victoire espérée des secteurs progressistes et de gauche unis dans le Pacte Historique ou par la victoire d’autres alter natives de cet tire-droite et de droite qui répondent aux intérêts plus traditionnels de l’oligarchie colombienne, tous loin d’Uribe, seule l’aggravation du conflit internet et la menace d’un conflit international pourrait modifier le résultat qui semble déjà imminent. Mais ce qui est à nouveau urgent, c’est de vaincre. le langage belliciste du Gouvernement uribiste.

De ce côté de la frontière, c’est l’opposition vénézuélienne qui approuve l’idée qu’au Venezuela, il y a une dictature et en Colombie une démocratie exemplaire et elle la légitime dans certains secteurs populaires avec le soutien permanent des corporations médiatiques transnationales et d l’industrie colombienne du divertissement largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Les raisons de cette analyse qui se fait pour défendre les 2 peuple et pour générer la paix ayant été expliquées, nous avons sélectionné 9 points à partir desquels on peut faire une analyse comparative de la santé de la démocratie dans les 2 pays.

Les 9 points:

1; Les relations avec les Etats-Unis en tant que centre de l’empire capitaliste

La Colombie est un Etat soumis aux Etats-Unis, ce qui implique qu’elle leur remet de façon absolue ses ressources naturelles, ses ressources minières et énergétiques, sa grande force de travail et lui concède son importance géostratégique dans la région pour faire du pays un centre de l’accumulation par dépossession, la principale enclave militaire des Etats-Unis, et l’une des 2 enclaves du trafic de drogues sur le continent. L’ingérence étasunienne des les affaires intérieures de la Colombie est absolue et le mot« souveraineté » a disparu des allocutions politiques même de ce qu’on appelle le progressisme qui se trouve seulement dans les voix minoritaires de la véritable gauche.

L’Etat vénézuélien, pour sa part, est un Etat insoumis, dont la propre doctrine bolivarienne s’oppose traditionnellement à la Doctrine Monroe. Cette insoumission lui a coûté un siège politique, économique et même militaire de la puissance du Nord. Un harcèlement qui, en 2015, en est arrivé à l’extrémité de le déclarer « menace inhabituelle et extraordinaire » pour la sécurité des Etats-Unis. Cet ordre exécutif a été la base d’un blocus cruel qui a eu de graves conséquences pour le peuple vénézuélien et est à l’origine de l’émigration.

2. Le pouvoir politique de l’oligarchie

Le pouvoir politique en Colombie est aux mains des familles économiquement les plus puissantes du pays depuis un siècle et demi environ, ce qui en fait déplus en plus une ploutocratie. Avec la fait aggravant que, pendant ces 3 dernières décennies, cette oligarchie s’est imbriquée à un lus ou moins haut niveau avec le trafic de drogues et la para-militarisme.

Par contre, au Venezuela, la Révolution Bolivarienne a fait son apparition il y a à peine 20 ans et avec elle, l’oligarchie vénézuélienne a perdu le pouvoir politique qu’elle avait eu au XX ème siècle et pendant une grande partie du XIX ème siècle.

3. Le conflit armé

La Colombie est un pays en guerre. Elle est plongée dans un conflit social armé qui n’est toujours pas résolu et a à nouveau tendance à s’aggraver. La solution démocratique serait l’issue politique et négociée que de larges secteurs du peuple colombien exigent mais l’oligarchie s’est engagée dans une. solution militaire par laquelle elle pense pacifier le peuple et gagner la guerre, c’est à dire qu’elle prie sur la pacification, qui est très différente de la paix.

En revanche, le Venezuela continue à vivre en paix malgré le siège militaire des Etats-Unis, l’invasion du territoire v vénézuélien par des paramilitaires venus du territoire colombien, l’incursion de mercenaires et l’exécution répétée d’opérations terroristes de contrôle du territoire communément appelées «guarimbas». Le plus important dans cette comparaison est que face à la violence provoquée par les dernières guarimbas en 2017, le président Maduro s’est troué vers la plus haute expression de al démocratie: la convocation d’une Assemblée Constituante. Le lendemain de son appel, les secteurs à l’origine d cela violence se sont démobilisés et aucune opération de ce genre n’a été organisée depuis.

4. Communication hégémonique contre communication anti-hégémonique

Les corporations médiatiques colombiennes sont aux mains de 3 familles qui font partie des 4 familles les plus riches du pays, c’est pourquoi, malgré les conflits d’intérêts occasionnels, le récit défendant le pouvoir oligarchique, favorable au système capitaliste mondial et à l’impérialisme est toujours le même. Les médias alternatifs et populaires sont attaqués et persécutés en permanence, l’hégémonie des corporations médiatiques dans la communication est donc écrasante.

Au Venezuela, c’est différent: l’hégémonie mondiale dans la communication affronte la communication anti-hégémonique. D’un côté, il y a un grand nombre d’entreprises privées de communication vénézuéliennes, internationales et les réseaux sociaux qui opèrent dans le pays en diffusant le discours hégémonique et de l’autre, les médias de l’Etat, les médias dans lesquels l’Etat ont une participation et les nombreux médias alternatifs et communautaires qui livrent la bataille de la communication anti-hégémonique. Ce qui le rend plus proche de l’exercice démocratique de la communication.

5. La propriété de la terre

Même si le latifundio est traditionnel dans toute l’Amérique Latine et en particulier dans les 2 pays, en Colombie, pendant les 60 dernières années, les paysans ont été dépouillés de presque 8 000 000 d’hectares par l’action coordonnée des latifundistes, des entreprises transnationales, des trafiquants de drogues, des forces armées et surtout des paramilitaires.

Grâce à la promulgation d’une nouvelle loi sur les terres par le Gouvernement d’Hugo Chávez, au Venezuela on a récupéré et exproprié presque 6 000 000 d’ha de latifundios . La plupart de ces terres, avec des difficultés évidentes et certains reculs ces dernières années, ont été attribuées à des paysans.

Cela veut dire qu’alors qu’en Colombie, la tendance est à la concentration de la propriété de la terre, au Venezuela a début un processus de déconcentration de celle-ci.

6. La langue utilisée dans la Constitution du pays

Le Venezuela possède la première Constitution écrite en castillan qui utilise le langage inclusif, c’est à dire qu’elle est écrite pour et par les citoyens. Bien que la Constitution actuelle de la Colombie soit aussi reproduit d’une Constituante plus ou. moins récente, elle. continue à utiliser un langage excluant dans lequel on ne nomme que ses citoyens et on ne rend pas compte des grandes luttes des femmes colombiennes pour l’inclusion.

7. Le respect des droits de l’homme

Malgré lé décision très discutable de la Cour Pénale Internationale de clôturer l’examen préliminaire de l’Etat colombien avant même de passer à la phase d’investigation et en revanche, d’ouvrir une enquête contre l’Etat vénézuélien, on a des raisons d’affirmer qu’en Colombie, les violations des droits de l’homme sont une politique d’Etat.

Le génocide commis contre les dirigeants sociaux, les défenseurs des droits de l’homme, les signataires du plus récent accord de paix, les éducateurs et les syndicalistes, ne entre autres, implique une destruction des ethnies et de la jeunesse de classe.

Seulement entre le 1° janvier et le 2 décembre 2021, 162 dirigeants sociaux, 44 anciens signataires de l’accord de paix ont été victimes de ce génocide et 90 massacres ont été commis. Il. faut ajouter à cela les terribles images de la-rurale répression policière et para-policière de la grève nationale qui s’est déroulée cette année en Colombie qui circulent dans le monde entier.

Au Venezuela, il y a eu occasionnellement des victimes de violations des droits de l’homme mais aucun massacre n’a été enregistré cette année. Sur les réseaux sociaux, en effet, on n’évoque qu’un soi-disant massacre au début de l’année que même les médias internationaux mettent entre guillemets étant donné qu’il a eu lieu dans le cadre d’une opération policière contre une bande de délinquants et que de nombreux éléments font penser qu’il s’agit de personnes tuées lors d’un affrontement. On n’enregistre pas non plus d’assassinats de dirigeants sociaux . Il faut préciser que dans les rares occasions où ces assassinats sont survenus, les victimes sont généralement des sympathisants d cela Révolution Bolivarienne.

Ce qui est sûr, c’est que les violations des droits de l’homme par les corps de sécurité de l’Etat - qui même si elles sont rares ne sont pas pour autant justifiables - sont occasionnelles et qu’une grande partie d’entre elles sont l’objet d’une enquête du Parquet vénézuélien, ce qui nous permet d’affirmer que la défense des droits de l’homme est une politique de l’Etat vénézuélien.

8. Indice de développement humain

Cet indice, défini comme un instrument qui mesure l’avancement d’un pays dans le respect de la capacité humaine de base représente par l’espérance de vie, le niveau d’éducation et le revenu par habitant est mesuré par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui classe chaque année 189 pays de celui qui a plus haut indice à celui qui a le plus bas .

Ces dernières années, le Venezuela a toujours été au-dessus de la Colombie dans cet indice bien qu’il faille souligner que Cuba se situe au-dessus des 2 pendant la même période. Ce n’est qu’à partir de 2015, l’année du début du blocus, que le Venezuela a commencé à baisser au classement mais malgré la dure situation économique et sociale qu’il affronte aujourd’hui, il ne s’est situé en-dessous de la Colombie qu’en 2019 et 2020. La raison de cette baisse, selon le PNUD, est surtout la chute du revenu par habitant.

9. Système électoral

Nous avons traité ce dernier point de comparaisons à diverses occasions et nous l’évoquerons à nouveau dans un travail que nous avons publié pour la première fois en 2018 car aucun des 2 systèmes n’a subi de modifications depuis.

Je fais cette comparaison à partir de l’expérience que m’a permis d’acquérir ma double nationalité. Je vote aux =é élections et je participe comme membre d’un bureau de vote et comme témoin électoral aux élections des 2 pays.

En bref, la Colombie possède un système de vote manuel, très vulnérable alors que le Venezuela possède un système de vote automatique hautement fiable qui a été qualifié par Jimmy Carter de « meilleur système électoral du monde. »

Ces éléments sont quelques-uns des éléments grâce auxquels on propose d’approfondir le débat sur la véritable signification de la démocratie et de poser 2 questions qui complètent le titre de cet article: qu’est-ce que la démocratie, au XXI ème siècle? Où y a-t-il une véritable démocratie?

