Amérique Latine: L’Argentine s’apprête à accueillir les ministres des Affaires étrangères de la Celac

Buenos Aires, 3 janvier (Prensa Latina) L’Argentine se prépare aujourd’hui à accueillir vendredi prochain le XXIIe Sommet des ministres des Affaires étrangères de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac), marqué par la candidature de cette nation à la présidence tournante de l'entité en 2022.

Depuis plusieurs jours, le ministère des Affaires étrangères local travaille à la réalisation de la rencontre, qui se déroulera de manière présentielle et virtuelle, la première de ce mécanisme qu'accueillera cette nation.

La présidence de l'entité l’année dernière a été exercée par le Mexique et l’Argentine est aujourd'hui un ardent candidat pour l’assumer cette année, comptant déjà sur l’aval de 31 des 32 pays qui la composent.

Une journée intense est prévue vendredi, au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères local, Santiago Cafiero, accueillera ses pairs et présentera à la plénière la proposition de candidature pour la prochaine période du bloc régional.

Dans de récentes déclarations à Télam, Cafiero a souligné l’importance pour l’Argentine de la Celac en tant que mécanisme d’intégration et de coopération latino-américaines et caribéennes dans la poursuite du développement économique et social, et son rôle dans le renforcement des démocraties et des libertés des pays qui la composent.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888062:largentine-sapprete-a-accueillir-les-ministres-des-affaires-etrangeres-de-la-celac&opcion=pl-ver-noticia&catid=99&Itemid=101