Amérique Latine: Le Venezuela demande à la CELAC de s’unir contre les mesures coercitives unilatérales

Buenos Aires, 7 janvier, (RHC)- Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Félix Plasencia, a appelé les pays membres de la CELAC à s'unir pour faire face aux mesures coercitives unilatérales des États-Unis et de leurs alliés.

Lors de son discours à la réunion ministérielle de cet organisme, en Argentine, le ministre des Affaires Etrangères vénézuélien a dénoncé l'intensification du blocus contre les nations membres, en pleine crise mondiale due à la pandémie de Covid-19.

Il a rappelé que le Venezuela est victime des actions punitives de Washington depuis plus d'une décennie.

«Nous appelons une nouvelle fois les membres de la CELAC à unir leurs forces pour dénoncer les mesures coercitives unilatérales. Il est incompréhensible qu'en cette période de pandémie mondiale, il y ait une intensification des sanctions unilatérales et des blocus contre des pays frères», a souligné le diplomate.

Il a également exprimé sa gratitude pour la coopération en matière de santé apportée par le Mexique et l'Argentine à la région, dans le but de faire face au Covid-19 par la fourniture de vaccins, ainsi que pour le travail réalisé par Cuba dans la production de trois médicaments anti-Covid-19.

Dans un autre ordre d'idées, il a réitéré la proposition de création du Secrétariat général de la CELAC, qui, a-t-il souligné, contribuera à dynamiser et à consolider davantage ce mécanisme régional, à un moment où la menace pour la paix et la persécution des gouvernements est de plus en plus intense.

Il a appelé au renforcement des liens avec d'autres nations, telles que la Chine et l'Inde, et des organisations telles que l'Union africaine, en vue de l'intégration et de la coopération inter-régionale, en gardant à l'esprit la nécessité de développer les économies dans les conditions actuelles.

Il a salué l'initiative des présidents fondateurs décédés, Fidel Castro, Hugo Chávez et Nestor Kirchner, sans lesquels, a-t-il dit, l'unité et la coopération obtenue au cours de cette décennie n'auraient pas été possibles.

Source: Prensa Latina

