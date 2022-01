Amérique Latine: Une année décisive pour le Brésil et la Colombie

Par Emir Sader.

Le XXI ème siècle est le siècle de l’Amérique Latine. Dans sa première décennie sont nés les premiers Gouvernements antinéolibéraux du monde au Venezuela, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, en Bolivie et en Equateur. Dans sa seconde décennie, la droite a repris l’initiative, découragée parce qu’elle n’a pas abandonné son modèle néolibéral.

Dans la troisième décennie du XXI ème siècle, se forme une nouvelle vague progressiste de Gouvernements antinéolibéraux au Mexique, en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Pérou et au Honduras. Les principaux événements sur le continent, en 2022, seront les élections en Colombie et au Brésil. Dans ces 2 pays, le candidat de gauche, Gustavo Petro et Lula da Silva, est favori pour les élections présidentielles de 2022.

2 des Gouvernements d’extrême-droite du continent - celui d’Iván Duque et celui de Jair Bolsonaro - également 2 parmi les plus impopulaires, quittent le présidence et tout indique qu’ils seront battus à plates coutures et laisseront la place à des dirigeants de la gauche latino-américaine.

2 des plus grands pays du continent, des plus violents de la région aussi bien dans le domaine politique que dans la vie quotidienne pourraient, aux prochaines élections, faire des pas décisifs pour affronter le néolibéralisme et l’insécurité des citoyens.

Le 29 mai, la Colombie aura une nouvelle élection présidentielle; Lors de la dernière, en 2018, un candidat de gauche, Petro en personne, est arrivé au second tour pour la première fois, avec 8 000 000 de voix. Le renouvellement de la gauche colombienne s’est renforcé avec le succès du processus de paix avec les guérillas des FARC et de l’ELN et le pays a tourné la page de presque 70 ans d’affrontements militaires avec l’Etat colombien.

Maire de Bogotá de 2012 à 2015, Petro a organisé une coalition de gauche intitulée Pacte Historique. Saluant la victoire de Gabriel Boric au Chili, Petro a réaffirmé qu’il existe une changement d’époque en Amérique Latine et qu’on surmonte le néolibéralisme qui « n’est rien d’autre que l’expansion de l’idée de marchés, d’affaires, qui n’a rien à v voir avec les investissements ou les droits de l’homme. »

Au Brésil, depuis qu’il est sorti de prison, et que toutes les charges contre lui ont été abandonnées et qu’il a récupéré tous ses droits politiques, Lula est en tête des sondages pour les élections présidentielles d’octobre de cette année. Il sera candidat à la présidence du Brésil pour al sixième fois - vaincu en 1989, 1994 et 1998 et vainqueur en 2002 et 2006 - et cette fois les sondages disent que pour la première fois, il pourrait l’emporter au premier tour.

Ayant achevé son second mandat comme président du Brésil avec 87% d’opinions favorables, il a réussi à ce que, pour la première fois, la gauche ait à nouveau l’hégémonie dans le pays avec un gouvernement qui a combattu et fait diminuer les inégalités de façon importante dans le pays il y a le plus d’inégalités sur le continent où il y ale plus d’inégalités au monde.

Le coup d’Etat qui a chassé le PT du gouvernement en 2016 a plongé » le pays dans laper crise de son histoire : crise économique, sociales politique et sanitaire personnifiée par le Gouvernement de Bolsonaro à qui la droite a fait appel our renforcer le coup d’Etat contre Dilma Rousseff et amener à la présidence la personne la moins apte de tout point de vue à occuper ce poste.

L’image de Lula est réapparue sur la scène politique brésilienne pendant ces 2 dernières années. Il est le préféré de 48% des personnes interrogées dans les sondages spontanés et de 48% au premier tour face à Bolsonaro (19% ). Lula gagnerait contre tous les opposants éventuels au second tour mais en particulier on pense qu’une victoire au premier tour, le 2 octobre 2022, est possible.

Si ces victoires se confirment, l’Amérique Latine sera majoritairement à gauche avec l’adhésion des pays les plus importants du continent : l’Argentine, le Mexique, le Brésil, la Colombie, qui rejoindront la Bolivie, le Pérou, le Honduras. Ce sera une troisième décennie du XXI ème siècle qui situera définitivement à gauche l’Amérique Latine et les Caraïbes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/05/nuestramerica-2022-tiempos-decisivos-para-brasil-y-colombia/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/amerique-latine-une-annee-decisive-pour-le-bresil-et-la-colombie.html