Argentine: Les 3 «non» du FMI

« Le chemin vers l’accord avec le FMI n’est pas sans embuches. au contraire, il contient plus de trous que ce que le Gouvernement pensait. Le temps passe, la Banque Centrale n’a déjà plus assez de réserves pour assurer les paiements de maintenant au mois de mars et il n’y a encore aucune certitude concernant la date exacte de sa signature, » déclare Claudio Zlotnik-iProfesional.

Dans son article publié sur le site iProfesional mardi, il affirme que le président Alberto Fernández « est convaincu qu’à ce niveau, la négociation avec le Fonds Monétaire International se joue principalement sur le terrain politique et que, dans les faits, les principales objections de l’organisme vont dans ce sens. Que, comme le prêt du FMI au Gouvernement de Mauricio Macri a été consacré à des problèmes politiques, le retard actuel doit également être interprété ainsi. »

Et il détaille les 3 obstacles qui, à son avis, empêchent d’arriver à un accord avec l’organisme international.

Les 3 «non» du FMI

Du point de vue technique, maintenant, le Fonds a durci sa demande concernant le déficit fiscal que devrait avoir l’Argentine cette année. Les techniciens affirment que les 3,3% promis par Guzmán sont très insuffisants. Le Fonds réclame un point de moins de déséquilibre, que les comptes publics ne soient dans le rouge que de 2,3% à 2,5% au maximum.

Le gouvernement est prêt à diminuer les subventions économiques qui, l’année dernière, avaient atteint 3,1% du PIB ( entre ce que l’Etat met pour les tarifs du gaz et de l’électricité et 0,8% du PIB pour maintenir bas les tarifs du transport public).

Il est prêt aussi à dégeler le prix des combustibles, ce qui aiderait à améliorer la collecte de cette année puisqu’elle n’aura pas le revenu extraordinaire apporté par l’impôt que les grosses fortunes.

L’un des points en discussion concerne les travaux publics. Là, la Maison Rose résiste. Le gouvernement souhaite que les travaux publics assurent l’investissement de l’Etat en 2022.

Comme le dit iProfesional, Cristina Kirchner donne son aval à l’accord avec le FMI à condition qu’il n’y ait pas d’ajustement des investissements dans les infrastructures.

Guzmán a l’habitude de répéter en public quelque chose qu’il a déclaré aussi à Kristalina Georgieva, la directrice du FMI : que l’accord ne doit pas interrompre la rétablissement de l’activité économique.

Le ministre a démontré que c’est la meilleure façon de supporter l’accord: la collecte, en décembre, a augmenté de 73,6% inter-annuel, ce qui a provoqué une augmentation 65,9% de la collecte totale de l’année 2021. Environ 13 points au-dessus de l’inflation.

En même temps, le ministre a appliqué un véritable « ajustement » aux comptes publics qui se sent dans le principal secteur des dépenses publiques: les prestations sociales. aussi bien les retraites, les pensions, le paiement de la AUH, des bons familiaux que de la carte « «Alimentation» montrent une détérioration réelle (inflation déduite) de 13,4% l’année dernière.

Les transferts vers les universités subissent aussi un ajustement réel de 4,4% inter-annuel.

Toujours selon les registres officiels, les transferts vers les provinces ont baissé de 27%.

Les autres points en litige auxquels pour le moment, le FM£I a opposé un « non » sont les coûts des crédits en vigueur pour le pays et l’allongement des délais du «stand by » qui restent de 10 ans maximum.

Les négociations, on le sait, devraient déboucher sur un accord sur 10 ans avec 4 ans et demi de grâce.

Le Gouvernement souhaiterait à présent qu’une orientation politique mette de l’huile dans les rouages de l’accord. Il en a besoin d’urgence avant la fin de l’été.

le refus du budget 2022 par le Congrès a compliqué leur déroulement que la Maison rose cherche à reprendre au sommet des gouverneurs.

Est-ce que ce sera la pointe qui desserrera le noeud? Ou pour obtenir un accord, il va falloir céder sur le point concernant les impôts? La réponse, à cette heure, est en core en train d’être négociée alors que les minutes courent vers l’échéance impossible à payer de mars.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/06/argentina-los-3-no-del-fmi-que-eclipsan-el-acuerdo/

