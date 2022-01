Bolivie:  Evo Morales dénonce la participation des Etats-Unis au coup d’Etat

L’ancien président de la Bolivie, Evo Morales, a déclaré mercredi qu’il y avait de nouvelles preuves qui mettent en évidence la participation des Etats-Unis (USA) au coup d’Etat du 19 novembre 2019.

« De nouvelles preuves confirment la participation des Etats-Unis au coup d’Etat qui a fait 38 morts parmi n os frères indigènes, provoqué des persécutions, des tortures et des exécutions extrajudiciaires. »

« Le peuple bolivien n’hésitera jamais dans sa demande de mémoire, de vérité et de justice, » a-t-il ajouté et il a exigé que l’ambassade des Etats-Unis se prononce sur la participation du chargé d’affaires, Bruce Williamson, à la cérémonie d’auto-proclamation de Jeanine Áñez.

« Nous exigeons que l’ambassade des Etats-Unis confirme ou nie que la photo sur laquelle on voit l’ancien chargé d’affaires Bruce Williamson et l’ancien vice-ministre de la gestion de la communication du Gouvernement t de fait, Marco Aurelio Julio, a été prise à la cérémonie d’auto-proclamation d’Áñez au Palais Législatif. »

Pour sa part, le communiquant David Romero indique que cela prouve « la main noire de l’Agence de Renseignement des Etats-Unis (CIA) une fois de plus. Les mêmes qui ont ordonné de persécuter les médecins cubains en Bolivie et ensuite sont venus « contrôler les dégâts. »

Le 15 de novembre de 2019 à La Paz ont été arrêtés la chef de la brigade médicale cubaine dans le pays, le Dr. Yoandra Muro et le technicien chargé de la logistique de ce collectif, Jacinto Alfonso.

Evo Morales a aussi dénoncé l’ingérence d’autres pays dans le coup d’Etat parmi lesquels le Brésil, l’Argentine et l’Equateur. De même, la bureau de a haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme a publié 10 mois après le coup d’Etat un rapport qui contenait les différentes violations des droits de l’homme enregistrées dans le pays.

parmi ces agressions se trouvent des assassinats, des tortures, de mauvais traitements et des arrestations arbitraires dans une situation dans laquelle environ 30 personnes sont mortes lors des protestations entre le 20 octobre y el 25 de novembre et au moins 20 d’entre elles ont. été tuées lors d’opérations de la police et des forces armées.

Le 6 décembre 2021, les associations de victimes des massacres de Senkata et de Sacaba et le Gouvernement bolivien ont décidé ensemble de créer un protocole de réparation des victimes du coup d’Etat.

