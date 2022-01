Bolivie: Industrialisation de la feuille de coca

Lors de la journée des « boulettes de feuilles de coca, » le président Luis Arce a fait l’éloge des caractéristiques et des bénéfices de la feuille de coca, un produit millénaire qui fait partie de la culture des peuples originaires du pays e tel a annoncé que le gouvernement projette de l’industrialiser, une tâche dont il a déjà parlé avec le ministère du développement de la production.

« A travers le ministère dy développement des terres rurales, à travers notre ministère du développement de la production, nous continuerons à industrialiser notre feuille de coca, » a-tt-il affirmé.

Il a expliqué qu’il travaille avec le ministère du développement de la production à l’installation d’une usine de production de dentifrice fabriqué avec de la coca. Il a dit qu’il existait déjà une entreprise privée qui a commencé à mettre en place ce projet mais qu’étant donné les politiques d réduction de la production de coca, on a laissé cette industrie sans matière première.

Il a rappelé que dans l’ancien temps, il n’y avait pas de dentistes et que les gens n’avaient pas de maladies de la bouche car la feuille de coca qui était consommé par les habitants contient un alcaloïde qui neutralise les caries. Il a indiqué que c’est la raison de l’installation de cette production de dentifrices et d’autres produits çar cette feuille contient 14 alcaloïdes dont 13 peuvent être industrialisés et sont acceptés en médecine, en nutrition et dans les soins de santé des personnes.

« Avoir une Journée Nationale des boulettes de feuilles de coca, c’est revendiquer tout ce que représentent les caractéristiques et les bénéfices de notre feuille de coca et continuer à le soutenir.»

Il a souligné que les Boliviens utilisent quotidiennement la feuille de coca parce qu’elle est devenue un produit important présent dans les réunions des organisations et même sur la table familiale à cause de l’importance de ses propriétés pour la santé.

Il a invité la population à revaloriser, à apprécier et à protéger la coca et la boulette de feuilles de coca, la boulette qui a été peu à peu acceptée et utilisée dans toutes les régions. Et il a regretté que beaucoup aient essayé de discréditer la feuille de coca sous des prétextes haineux qui rejettent la culture du pays.

« On a refusé et humilié notre wiphala de la même façon que la boulette de feuilles de coca en mettant en évidence une ressentiment, en rejetant une grande partie d entre population bolivienne qui est habituée à la boulette et la boulette a pris de l’importance, non seulement c’est un problème culturel de l’Occident mais dans l’orient bolivien on lui donne aussi différents noms, on l’appelle « boleo, » et elle s’est sophistiquée, » a affirmé le Président.

« La Bolivie est un pays qui, dans son essence, conjugue des traditions qui le rendent unique, énergique et important pour la planète. Depuis le gouvernement du processus de changement, arrivé en 2006, nous avons pris les rênes du pays et nous avons commencé à revendiquer toute la culture ancestrale, tout ce que nos peuples avaient fait et, entre autres, grâce à la loi 864 de décembre 2016, nous avons déclaré l a boulette de feuilles de coca Patrimoine Culturel Immatériel de notre Etat Plurinational de Bolivie. »

Plusieurs ministres de l’Etat, des dirigeants d’organisations sociales, des producteurs de feuilles de coca et des diplomates étrangers ont participé à cette Journée.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/11/bolivia-reivindica-los-beneficios-de-la-hoja-de-coca-y-proyecta-su-industrializacion/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/bolivie-industrialisation-de-la-feuille-de-coca.html