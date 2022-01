Bolivie : Une croisade déstabilisatrice de la droite bolivienne

Paris, 27 janvier (RHC) L’organisation Wiphala France a dénoncé aujourd’hui les actions de l’extrême droite bolivienne pour déstabiliser le processus démocratique de transformations sociales repris avec la victoire électorale de Luis Arce.

Dans des déclarations à Prensa Latina, la représentante de l’association, Yaneth Ramos, a souligné qu’avec d’autres forces, ils travaillent en France pour faire connaître la réalité de ce qui se passe dans le pays sud-américain, où une campagne de désinformation est en cours.

La droite cherche à confondre (sic!) les Boliviens avec le soutien des médias opposés au gouvernement socialiste, et nous avons vu comment, en novembre dernier, ils ont réussi à provoquer la déstabilisation. C’est pourquoi nous prévenons les menaces et menons des activités pour contrer ce programme, a-t-elle déclaré.

Selon Ramos, le peuple de son pays sait déjà ce que c’est que de vivre sous le risque de perdre les acquis sociaux du processus initié par Evo Morales, qui a été interrompu par le coup d’État de 2019 et par près d’un an de gestion de la soi-disant présidente Jeanine Áñez après la dévastation.

En Bolivie et à l’étranger, nous, les Boliviens, nous ne sommes pas prêts à renoncer au processus qui a coûté le sang et les luttes de récupération avec le président Arce, qui dirige le gouvernement qui nous garantit les transformations sociales et l’État plurinational, a souligné la dirigeante de Wiphala France.

Avec le Mouvement pour le socialisme, a-t-elle souligné, notre pays a changé, avec des progrès dans les infrastructures, la santé et la reconnaissance des peuples autochtones, parmi de nombreuses autres conquêtes sociales et économiques.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/284228-en-france-une-croisade-destabilisatrice-de-la-droite-bolivienne-est-denoncee