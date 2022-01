Brésil: Le Brésil devient membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies

Brasilia, 5 janvier (RHC) Le Brésil a officiellement pris ses fonctions mardi en tant que l’un des cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec l’Albanie, le Gabon, le Ghana et les Émirats arabes unis.

L’organe est l’instance la plus puissante de l’ONU et se compose de 15 membres, dont cinq sont permanents et ont le droit de veto : la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, les autres sont élus par l’Assemblée générale pour deux ans.

En juin de l’année précédente, ces nations ont été élues par l’Assemblée générale pour le cycle 2022-2023 et remplacent ainsi l’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les Grenadines, la Tunisie et le Vietnam.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/281868-le-bresil-devient-membre-non-permanent-du-conseil-de-securite-des-nations-unies