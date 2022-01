Le président élu du Chili, Gabriel Boric, qui est en train de former son équipe de gouvernement a nommé mardi l’avocat Matías Meza-Lopehandía Glaesser chef de cabinet.

Celui qui va devenir l’un des principaux conseillers de Boric milite au parti Convergence Sociale et a conseillé le futur président lorsqu’il était candidat.

Des médias ont révélé qu’il a été secrétaire exécutif de son équipe politique et qu’il a travaillé au plan de gouvernement conçu pendant la campagne pour el premier tour.

Meza-Lopehandía Glaesser est considéré comme un expert en droits de l’homme car il est diplômé de l’école d’économie et de sciences politiques de Londres dans cette matière.

C’est aussi un expert des peuples originaires. Selon certains médias chiliens, son mémoire de licence était intitulé: « Territoire et autonomie des peuples originaires au Chili: un regard à partir de l’ordre juridique chilien et l’urgence de la reconnaissance. »

Il a écrit un livre sur ce sujet avec Nancy Yáñez et José Aylwin: « Les peuples indigènes et le droit » qui se plonge dans les avancées obtenues dans la reconnaissance juridique et politique dépeuples originaires dans le pays.

Meza-Lopehandía Glaesser a raconté lui-même aux médias qu’il connaît Boric depuis qu’il était étudiant à l’université du Chili:, en 2004-2005, une époque à laquelle il était président du centre des élèves en droit de cette université.

Actuellement, il est fonctionnaire à la bibliothèque du C congrès où il donne des conseils et analyse les futurs projets de loi. Il a écrit plusieurs articles sur le processus constituant chilien.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/12/chile-gabriel-boric-nombra-a-experto-en-dd-hh-como-jefe-de-gabinete/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/chili-gabriel-boric-nomme-un-expert-en-droits-de-l-homme-chef-de-cabinet.html