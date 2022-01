Chili : Rafael Correa répond aux critiques de Gabriel Boric sur le chavisme

Lors d’une interview, la BBC de Londres a demandé au président élu du Chili, Gabriel Boric, s’il « se reconnaissait » dans certains gouvernants de gauche d’Amérique Latine et il a répondu qu’au Nicaragua, il ne « trouve » rien et que « le Venezuela est une expérience qui a bien échoué et ce qui le prouve, c’est les 6 000 000 de Vénézuéliens en diaspora. »

Sur Twitter, l’ancien président de l’Equateur Rafael Correa lui a répondu : « Gabriel: oublierais-tu le criminel blocus du Venezuela ? On empêche le Venezuela de vendre son pétrole ! Combien y aurait-il de Chiliens en diaspora si on empêchait le Chili de vendre son cuivre ? C’est comme trouver un noyé enchaîné et dire qu’il ne sait pas nager. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/23/chile-rafael-correa-responde-a-criticas-de-gabriel-boric-sobre-el-chavismo/

URL de cet article :