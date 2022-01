Colombie : Polices et civils armés, une alliance criminelle à Cali 

Un juge a retenu des charges contre 2 officiers et un patrouilleur pour la mort de 5 jeunes pendant la grève nationale.

Ceux qui sont allés en première ligne l’ont fait parce qu’ils n’avaient rien à perdre. Si l’État ne les tuait pas, affirmaient-ils, dans les communes, la fail ou le conflit interne entre bandes rivales les tuaient. C’est de là qu’est née l’explosion sociale, un cri communautaire qui disait « nous ne tenons plus ! »

8 mois plus tard, 74 pères et mères de familles ont perdu un être cher dans les protestations de l’explosion sociale à Cali. Ils communiquent constamment entre eux mais sont le seul réseau de soutien qu’ils ont.

Les institutions leur prêtent peu d’attention et ils attendent de la justice une reconnaissance qui arrive à peine : aujourd’hui, le Parquet Général de la Nation a retenu des charges contre le colonel Édgar Vega Gómez, commandant des opérations de la police métropolitaine de Cali, le lieutenant Néstor Mantilla, commandant du groupe GOES et le patrouilleur de la police Wilson Orlando Esparragoza, tous impliqués d’une façon ou d’une autre, dans la mort de plusieurs jeunes lors des protestations sociales qui ont eu lieu dans la ville de Cali en 2021.

La force publique n’est pas la seule à être sous la loupe. Le Parquet a accusé aussi Andrés Escobar, l’habitant de Cali qui a tiré lors d’une protestation pendant l’affrontement dans le quartier Ciudad Jardín. Escobar apparaît sur des images sur les réseaux sociaux tirant avec une arme qui, selon lui, était chargée à blanc. Il sera jugé avec 16 autres personnes, des civils et des policiers, qui étaient à Cali lors de la grève nationale, concrètement dans le quartier Ciudad Jardín, ce fatidique 9 mai.

Il ya 1 mois, les familles des victimes se sont données rendez-vous sur la petite place San Francisco, devant le bureau du procureur général pour faire un sit-in au nom des membres de leurs familles morts et assassinés. Le 17 novembre 2021 était un jour important pour eux : une audience de suivi des affaires de 5 habitants de Cali qui ne osnt plus et dont la la justice tarde à éclaircir mort : Miguel Ángel Pinto, Heiner Alexander Lasso Chará, Edwin Villa, Harold Rodríguez et Kevin Agudelo. Leurs familles, hors de l’enceinte où avait lieu le procès, demandaient des procédures rapides car tous ont quelque chose en commun : la participation présumée de la force publique au moment de leur mort. Enfin, des réponses arrivent.

Les 5 victimes qu’on impute aux 3 policiers :

- Miguel Ángel Pinto Mona était vendeur dans le centre de Cali. Il avait 23 ans et il marchait avec des connaissances quand les affrontements entre les manifestants et l’ESMAD ont débuté. Ceux qui l’accompagnaient ont affirmé qu’ils affrontaient la force publique avec des pierres alors que les hommes en uniforme répondaient avec des gaz lacrymogènes. Au milieu de l’altercation sont arrivés des patrouilles de la police qui tiraient. Pinto a été touché par une balle et il est tombé au sol, blessé. Plusieurs personnes l’ont transporté à l’hôpital Carlos Carmona où il est mort, selon le média TuBarco.news.

- Kevin Anthony Agudelo était l’un des manifestants qui participait à la veillée, pendant la nuit du 3 mai au rond point de Siloé, Cali. Vers les 21h30, selon les personnes qui se trouvaient sur les lieux, la force publique est arrivée et a commencé à tirer avec des armes à feu sur les manifestants. Kevin a fui les tirs et alors qu’il s’était arrêté devant une boulangerie dans le secteur de Siloé connu sous le nom d’El Palo, il a reçu un impact de balle, selon les témoignages reçus par le journal El Tiempo. Des personnes qui se trouvaient dans la zone l’ont transporté à l’Institution de Soins de Santé (IPS) de Silo mais il est mort en route. Kevin avait 22 ans, il étudiait le dessin au Service National d’Apprentissage (SENA) et jouait au football depuis l’âge de 5 ans. Mariana Agudelo, une parente de la victime, a publié sur Twitter: « Aujourd’hui, ma famille souffre de la douleur que laisse ce meurtre sans aucun sens, l’État indifférent qui massacre les jeunes a tué Kevin Agudelo, l’indignation est tellement grande ! »

Le jeune Harold Antonio Rodríguez a perdu la vie dans le même événement que Kevin et dans des circonstances similaires : il a reçu une balle après que la force publique ait attaqué violemment la veillée qui se déroulait pendant la nuit de ce fatidique 3 mai 2021. Rodríguez était aussi passionné de football et faisait partie du club del Valle, une équipe inscrite à l’Institut du Sport el Valle de Cauca-InderValle, une institution qui s’est exprimée sur sa mort.

Heiner Alexander Lasso Chará était un homme de 60 ans, retraité de la Police Nationale. Le 30 avril, pendant les manifestations à Cali, sur la route 29 et la rue 41, dans le quartier d’El Diamante, le retraité s’approchait du trottoir du pâté de maisons quand il a été touché à la tête par une balle. 2021. Heiner ne participait pas à la protestation, il était dans un Fruver et en entendant ce qui se passait, il s’est approché pour voir. Pendant qu’il était au sol, on lui a volé son ^portefeuille t l’argent qu’il contenait et quand le corps médical est arrivé, il était déjà mort.

Le soir du 30 avril, un voisin d’Edwin Villa l’a invité à marcher dans le quartier El Comercio à Cali. Villa a accepté d’aller avec lui à cause des injustices qui aveint eu lieu pendant les premiers jours de la grève bien qu’en principe, il ne participe pas à des protestations. Ce jour-là, il y eut rapidement des affrontements entre les manifestants et la force publique. Quelques heures plus tard, dans la nuit, un autre voisin qui se trouvait aussi dans les manifestations a prévenu la famille d’Edwin que celui-ci avait été transporté à la clinique Carlos Holmes Trujillo. Quand sa famille est arrivé là-bas, un médecin les a prévenus qu’il avait reçu une balle dans la tête et qu’il avait peu de chances de survivre. En dernier recours pour essayer de la soigner, il a été transporté à la clinique Imbanaco mais il est mort en arrivant. Villa Escobar était un technicien spécialiste du gaz de 39 ans qui vivait dans le quartier El Poblado de Cali. Ceux qui le connaissaient et sa famille se souviennent de lui comme d’une personne travailleuse et juste.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/05/colombia-policias-y-civiles-armados-una-alianza-criminal-en-cali/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/colombie-polices-et-civils-armes-une-alliance-criminelle-a-cali.html