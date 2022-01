Cuba: Député  Mario Diaz-Balart, vous n’avez pas honte?

Les paroles de Carlos Lazo destinées à Diaz-Balart viennent de si profond qu’elles viennent du coeur de 11 000 000 de Cubains.

Député Mario Diaz-Balart, vous n’avez aucune vergogne! en bon cubain, monsieur, vous êtes un impudent! Comment osez-vous dire que vous voulez le meilleur pour le peuple cubain? Cela sonne comme une plaisanterie m’accable. Peu vous importe les cubains d’ici ni les Cubains de là-bas! Hypocrite!

Vous potes l’un de ceux qui ont imaginé les sanctions contre la famille qui punissent les pères, les fils et les grands-parents cubains à Cuba et aux Etats-Unis!

Vous, Diaz-Balart, avez encouragé la fermeture de l’ambassade des USA à La Havane et l’avez applaudie. Des centaines de milliers de familles doivent faire leurs démarches migratoires dans d’autres pays, une faveur cruelle de Diaz-Balart et consort.

Vous, Diaz-Balart, êtes coupable, et vous l’avez avoué, de l’interdiction des envois d’argent aux familles restées à Cuba par l’intermédiaire de la de Western Union. Votre raison d’être, en tant qu’homme politique, est de serrer la corde autour du cou de la famille cubaine. Vous avez serré l’écrou de la souffrance pendant la pandémie.

Par votre faute, Diaz-Balart, il n’y a pas de vols des lignes aériennes étasuniennes vers les provinces cubaines. Trump a suspendu ces vols à votre incitation et à celle d’autres individus pleins de haine. Par votre faute, le prix des vols vers Cuba a augmenté.

Vous, Diaz-Balart, avez soutenu les mesures de fermeture du programme de regroupent des familles prises par Trump. Par votre faute, des milliers de familles cubaines languissent en attendant d’être réunies. Par votre faute, monsieur, nos concitoyens désespérés se lancent sur la mer et y perdent la vie.

Mais votre toupet et votre inhumanité ne sont pas nouveaux. Vous souvenez-vous de 2004 et des mesures de Bush qui nous empêchaient de nous rendre à Cuba ? Seulement une fois tous les 3 ans! Point! Sans exceptions humanitaires ! A ce moment-là, vous avez participé à mal conception de ces cruelles restriction.

Hier et aujourd’hui, vous vous êtes opposé aux visites familiales à Cuba. Qu’il est facile de demander la séparation des familles, l’interdiction des voyages, le refus des visas, l’interdît thon des envois d’argent aux familles (pour les familles des autres!) Vous, vous avez votre famille à vos côtés, Diaz-Balart. Et les autres? Qu’ils se fatiguent! qu’on les mettent sous blocus!

Et vous dites aimer lepeuple cubain? Ne vous foutez pas du monde!

Carlos Lazo

5 janvier 2022

Note:

Et avant de diffamer Medea Benjamin, la fondatrice de Codepink, lavez-vous la bouche, monsieur Diaz-Balart. Cette petite femme est un géant d’amour et de solidarité. Medea, en plus d’apporter une aide solidaire au peuple cubain, lutte avec les Nord-américains et les Cubano-américains dignes pour faire lever les sanctions qui punissent Cuba. Un peu de respect, Diaz-Balart! lavez-vos la bouche! Des millions de Cubains aiment et estiment Medea Benjamin. Et vous, ils vous méprisent!

Et vous, frères, suivez le lien et contribuez à amener à Cuba 16 000 livres de lait en poudre: une initiative de Codepink, Ponts d’amour et The People’s Forum https://www.codepink.org/powderedmilktocuba

(Extrait de Radio Miami TV)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/07/cuba-carlos-lazo-congresista-mario-diaz-balart-usted-es-un-sinverguenza/

