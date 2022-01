Cuba : La CGT prépare une nouvelle expédition solidaire 

Paris, 17 janvier (Prensa Latina) Des représentants d'organisations de la Confédération générale du travail (CGT) française ont confirmé aujourd'hui qu'ils préparaient une nouvelle expédition par voie maritime dans le cadre de leur solidarité avec Cuba face au blocus nord-américain.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Cuba en France, Otto Vaillant, les syndicalistes ont donné les détails de l'initiative, qui consiste à envoyer de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité en février ou mars.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de celle Des conteneurs pour Cuba, lancée par la Fédération des cheminots, à laquelle se sont joints de nombreux syndicats CGT, départementaux et de couches sociales.

À travers la collecte de fonds diffusée sur les réseaux sociaux et autres canaux, ses promoteurs appellent à la solidarité avec l'île, attaquée par plus de 60 ans de blocus économique, commercial et financier des États-Unis.

L'ambassadeur Vaillant a remercié les membres de la CGT pour ce nouveau geste.

