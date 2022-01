Cuba: Le consulat de Cuba à Barcelone harcelé

Madrid, 11 janvier (Prensa Latina) Le député européen Manu Pineda a présenté dans les dernières heures une lettre aux autorités catalanes dénonçant le harcèlement subi par le Consulat de Cuba à Barcelone, selon des informations de Prensa Latina.

Le législateur, qui appartient au Groupe de gauche du Parlement européen, a rendu publique la lettre adressée à Joan Ignasi Elena García, Conseiller de l'Intérieur de la Generalitat de Catalunya, dans laquelle il lui demande de respecter la légalité internationale et de prendre des mesures pour mettre fin au harcèlement du siège du consulat général de Cuba dans cette ville.

Il a précisé que les faits ont lieu depuis le mois d’avril dernier, dont les acteurs font partie d'un petit groupe s'opposant à la Révolution cubaine et qui se présente comme « anticastriste".

Pineda, membre du groupe pour les relations avec l’Amérique latine et de la Commission des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme du Parlement européen, a affirmé que "la tranquillité de ce bureau consulaire est quotidiennement perturbée de manière consciente et délibérée ».

La liberté de circulation de tous les membres du bureau est entravée. Ce qui nous surprend et nous inquiète, c’est que, jusqu’à présent, les autorités ne prennent pas les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à l’intégrité, à la liberté ou à la dignité (en référence au personnel diplomatique), a-t-il déclaré.

Le membre du bloc Unidas Podemos (de la coalition gouvernementale au pouvoir en Espagne) et membre du Parti communiste espagnol a déclaré que "toute cette activité est publique et notoire, mais ce qui est plus important et plus préoccupant, c’est qu’elle viole les articles 28, 31.3, 34, 40, 59 et 64 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui oblige les autorités de l’État à mettre immédiatement fin à ces situations ».

Le parlementaire a mentionné, comme faits quotidiens autour du consulat, "des menaces de mort, des messages de haine et d’intimidation, des insultes, des humiliations, des insultes et toutes sortes d’offenses contre les fonctionnaires et les diplomates cubains ».

Pineda a demandé au gouvernement catalan "de prendre les mesures nécessaires pour que ces actions cessent immédiatement et ne se reproduisent plus ».

Dans la même ligne, il y a quelques jours, la citoyenne cubaine résidant à Teruel Nery Regina Toledo a déposé une plainte auprès du Tribunal de Garde de cette ville après avoir vécu une expérience plus que désagréable lorsqu’elle a dû effectuer des démarches consulaires à Barcelone.

