Cuba: Le médecin de la famille

Ce programme qui a débuté par la prise en charge de 120 familles, se concrétise aujourd'hui par l'existence de plus de 11 000 cabinets de consultation et environ 449 polycliniques, pour une moyenne de 122 habitants par médecin et 128 par infirmière

Pouvoir compter sur un Système de santé qui garantit les soins primaires « à la porte de chez soi », comme le premier maillon du bien-être humain, ou sur une stratégie de vaccination organisée qui a permis de porter l'immunisation contre la COVID-19 partout sur territoire national, est dû en grande partie à l'existence du Programme du médecin et de l'infirmière de la famille, créé par le commandant en chef Fidel Castro Ruz, il y a 38 ans, le 4 janvier 1984.

Il convient de souligner le contexte et l’effet dans le temps de cette initiative, qui vit le jour dans le quartier havanais de Lawton. Faisant référence aux pionniers de ce Programme, la journaliste Marta Rojas – auteure du livre El médico de la familia en la Sierra Maestra (Le médecin de la famille dans la Sierra Maestra) – écrivait : « marcher sur des terrains difficiles, le plus souvent montagneux, où ils devaient exercer leur profession, fut une pratique sui generis parmi les jeunes récemment diplômés qui firent partie de cette noble institution du médecin de la famille dans la Sierra Maestra. C’est Fidel qui, au début, indiqua le lieu de leur implantation, dans des territoires des provinces de Santiago de Cuba et Granma et, parmi ceux-ci, les plus difficiles d'accès géographiquement. »

Ce qui débuta par un programme pour 120 familles, se concrétise aujourd'hui par l'existence de plus de 11 000 cabinets de consultation et environ 449 polycliniques, pour une moyenne de 122 habitants par médecin et 128 par infirmière.

Dans une période aussi complexe que celle de la COVID-19, les médecins et les infirmières de la famille ont maintenu des soins individualisés.

En outre, ils ont pris en charge les cas suspects ou les contacts des personnes infectées dans les différents centres d'isolement, et ont assuré leur travail dans les zones et les communautés en quarantaine. D'autres spécialistes ont apporté leur aide, transféré des personnes malades, suivi des personnes sorties de l'hôpital, entre autres.

Malgré les difficultés, le Programme n’a pas été interrompu. La preuve en est la récente inauguration, dans la province de Cienfuegos, du Centre de santé de montagne Crucesitas, à laquelle a assisté le commandant José RamOn Machado Ventura.

