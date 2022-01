Cuba : Les Bahamas accueillent la brigade Henry Reeve

Nassau, 15 janvier (Prensa Latina) Les médias locaux ont souligné aujourd’hui l’arrivée dans cette capitale d’un nouveau groupe de coopérants cubains de la santé qui, intégré au Contingent international Henry Reeve, travaillera en première ligne contre la pandémie de Covid-19.

Les spécialistes de la plus grande île des Antilles ont été reçus par le ministre de la Santé publique et du Bien-être du Commonwealth des Bahamas, Michael Darville, qui était accompagné de l’ambassadeur de Cuba sur place, Julio César Gonzalez, et du chef de la coopération dans le domaine de la santé, Lorenzo Pérez, a informé Eyewitness News.

Darville a salué le geste de solidarité de La Havane dans le contexte de la situation sanitaire difficile que vit la nation caribéenne.

L'appui de Cuba, a-t-il souligné, démontre une fois de plus la volonté de ses autorités et de son peuple de soutenir d’autres peuples amis qui en ont besoin.

Pour sa part, l’ambassadeur cubain a exprimé la gratitude de son pays pour l’occasion (sic!) d’aider les Bahamas et a réaffirmé l’engagement des coopérants à travailler avec le dévouement et l’humanisme qui les caractérisent.

La titulaire de l’Union des infirmières des Bahamas, Amancha Williams, s’est également félicitée de l’aide apportée en raison de l’augmentation du nombre de cas et du manque de personnel dans les centres hospitaliers.

"Nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir", a déclaré Williams à Eyewitness News.

Les données officielles de Cuba indiquent que le groupe de spécialistes arrivé aux Bahamas est la 58ème Brigade du Contingent international Henry Reeve qui participe à la lutte contre la Covid-19 dans d’autres pays.

Le groupe se compose de 42 femmes et 8 hommes, tous titulaires d’un diplôme d’infirmier et ayant plus de 10 ans d’expérience professionnelle.

Le Contingent international Henry Reeve est actuellement présent dans 42 pays, "démontrant par des faits le travail solidaire de notre île avec le monde", a déclaré le Ministère des Affaires étrangères cubain.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888181:les-bahamas-accueillent-des-cooperants-cubains-de-la-sante&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101