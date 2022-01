Cuba : les États-Unis cherchent à interférer dans la justice

Le secrétaire d’État des États-Unis Anthony Blinken a fait connaître de nouvelles mesures contre Cuba dans un communiqué émis ce soir à Washington. Ces mesures sont destinées à établir des restrictions de visa envers huit fonctionnaires cubains soi-disant impliqués dans l’arrestations et le jugement des participants aux violences du 11 juillet 2021 dans certaines localités du pays.

Le département d’État dit qu’ils appliquent ses mesures individuelles dans le cadre de la proclamation présidentielle 5377 qui suspend la possibilité pour les fonctionnaires et les employés du gouvernement cubain d’entrer aux États-Unis En tant que non immigrants.

Il ajoute que ces mesures sont prises « à cause des condamnations sévères et injustes qui ont été imposées à des manifestant pacifiques » et il remarque que « ces actions renforcent l’impact de quatre sanctions du département du Trésor qui ont été approuvées depuis le 11 juillet et L’annonce que le département d’État a émise le 30 novembre sur les restrictions de visa imposées à neuf fonctionnaires cubains à propos de la répression des activistes du 15 novembre. »

Cette mesure est sans aucun doute une nouvelle tentative du gouvernement étasunien pour interférer dans les affaires intérieures de Cuba, D’essayer de médiatiser la façon dont la justice est rendue dans le pays et de protéger ceux qui, en grande partie financés par Washington, cherchent à troubler l’ordre politique et social de Cuba.

Cette décision a été annoncée le jour où les États-Unis et leur gouvernement ont réclamé des mesures exemplaires contre ceux qui ont organisé et exécuté l’attaque du Capitole de Washington le 6 janvier 2020, une attaque dont plus de 700 personnes ont été accusées et certaines ont été condamnées à plus de 20 ans de prison.

