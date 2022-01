Cuba : Les médias étasuniens traitent de façon différente les protestations à Cuba et en Colombie

Les médias étasuniens ont couvert les protestations à Cuba de façon plus négative que les protestations en Colombie. C’est l’une des conclusions publiques d’une analyse de la façon dont le New York Times et le Washington Post ont informé sur les manifestations qui se sont déroulées dans les 2 pays.

Selon une note du Congrès Nord-américain sur l’Amérique Latine (Nacla), l’enquête réalisée par Mikael Wolfe et Jessica Femenias de l’Université de Standford prouve que les médias corporatifs étasuniens fixent, dans une grande mesure, les termes du débat concernant la politique étrangère du pays en déterminant l a façon dont les lecteurs et les politiciens nord-américains et étrangers perçoivent les actions du Gouvernement cubain.

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont examiné la couverture donnée aux protestations du 11 juillet à Cuba et aux troubles qui avaient débuté 10 semaines plus tôt , le 28 avril, en Colombie sur une période de 8 semaine à partir du début de l’explosion des protestation dans chacun des pays.

NEW YORK TIMES WASHINGTON POST

Cuba Colombie Cuba Colombie Total articles 13 12 36 13 Articles considérant le Gouvernement comme seul responsable du mécontentement du peuple 12 (92%) 4 (33%) 27 (75%) 8 (62%) Articles contenant des considérations sur l’implication des USA (blocus de Cube et aide des USA à la Colombie) 0 1 (8%) 6 (16%) 2 (15%) Articles qualifiant positivement les protestataires 10 (77%) 1 (8%) 26 (72%) 5 (38%) Articles qualifiant négativement le Gouvernement 11 (85%) 1 (6%) 28 (78%) 3 (23%)

Bien que les troubles en Colombie aient duré plus longtemps et aient été plus fortement réprimés par le Gouvernement et ses forces de l’ordre, l’intérêt du gouvernement étasunien à criminaliser Cuba est bien connu.

10 semaines après le début de la répression en Colombie, Biden n’avait même pas menacé de suspendre au moins une partie des 460 000 000 de $ d’aide que les Etats-Unis ont donnés à la Colombie pour l’année fiscale 2021. Mais dès le 12 juillet, Biden non seulement condamnait le Gouvernement cubain mais renforçait les sanctions contre celui-ci, une décision prise après que l’Assemblée Générale des Nations Unies aient condamné fermement le blocus étasunien par un vote lors duquel seuls les Etats-Unis et Israël ont voté contre alors que le Brésil, l’Ukraine et la Colombie se sont abstenus.

Bien que les journaux n’aient parlé des protestations en Colombie que 5 jours après leur début, ils ont parlé des protestations à Cuba quelques heures à peine après leur début et leur ont accordé une « attention disproportionnée : 13 articles sur Cuba contre 12 sur la Colombie dans The New York Times et 36 articles sur Cuba contre seulement 13 sur la Colombie dans The Washington Post. »

Selon l’enquête, il y a eu aussi une différence de traitement : les descriptions des manifestants cubains, qualifiés de « courageux, » « intrépides, » « opprimés », « pacifiques, » « demandant, souhaitant, luttant pour la liberté » et « pro-démocratie » étaient beaucoup plus positives que les descriptions des manifestants colombiens. Presque tous les articles exprimaient la solidarité avec les manifestants même dans les titres « On a mis le feu à l’étincelle : les dissidents cubains se sentent enhardis malgré la répression. »

En revanche, les descriptions du Gouvernement cubain sont toutes négatives : il est qualifié « d’autoritaire, » « draconien, » « autocratique, » « dictature, » « répressif, » « maton, » « totalitaire » et « d’État policier. »

De plus, bien que le Gouvernement contrôle la police dans les 2 pays, seule la police cubaine est considérée comme représentant l’attitude du Gouvernement envers les citoyens. La police, en Colombie, est décrite comme hors du contrôle du Gouvernement comme dans le titre du Post : « La police de Colombie réprime les protestations. Cela pourrait être contre-productif. »

L’enquête examine aussi la façon dont les articles décrivent la politique étasunienne envers les 2 pays. L’impact du blocus imposé par les Etats-Unis à Cuba depuis plus de 60 ans est considéré comme « une cause secondaire des protestations » ou comme « une propagande du Gouvernement cubain qui cherche à détourner l’attention des actiosnd e l’État qui contribuent au mécontentement populaire. »

Aucun des 2 journaux n’a publié un article qui prenne en considération les conséquences des sanctions étasuniennes qui exacerbent les effets sociaux et économiques du COVID-19 que Cuba considère comme la principale cause des protestations.

La couverture du Post et du Times sur les événements en Colombie, la plupart du temps, omet toute participation des Etats-Unis. Avec la notable exception d’un article d’opinion publié par The Post, peu d’articles et de commentaires mentionnent le fait prouvé que des décennies d’aide et d’entraînement militaire donnés par les Etats-Unis ont contribué aux violations des droits de l’homme par le Gouvernement colombien. Un article d’information dans The Post intitulé « Les forces de sécurité répressives de Duque ont déçu la Colombie » suggère même de façon erronée que l’aide des Etats-Unis aurait amélioré la conduite des policiers colombiens pendant quelques temps.

En réalité, la différence de traitement de l’information conservatrice et libérale des Etats-Unis concernant Cuba est dans la qualité, non dans la manière, parce qu’elle défend sans aucun doute les impératifs de la politique étrangère des Etats-Unis.

(Extrait de Cubaperiodistas)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

