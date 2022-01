Cuba : Préparation d’une consultation du peuple sur le code des familles

La Havane, 18 janvier (Prensa Latina) Le Conseil National Electoral (CNE) de Cuba et ses instances territoriales avancent ce mois-ci dans les préparatifs de la consultation populaire sur le Code des familles, a informé aujourd’hui Alina Balceiro, présidente de cet organe.

Lors d’une conférence de presse dans cette capitale, la haute fonctionnaire a réaffirmé que cette consultation, à laquelle plus de sept millions d’électeurs sont convoqués, se tiendra de février à avril de cette année afin de permettre à la population de donner son avis sur cet important texte législatif.

Elle a qualifié ce Code des familles de document "ample, profond, complexe et enrichissant qui reflète la société cubaine d’aujourd’hui", et qu'il est attendu que les citoyens y apportent des opinions qui le rendront encore plus complet.

Elle a signalé que depuis décembre et tout au long du mois en cours, un travail préparatoire minutieux d’organisation et de contrôle est mené pour assurer le bon déroulement de la consultation.

Puis elle a précisé que, conformément aux dispositions de la Loi Électorale, cette consultation se déroulera au niveau des circonscriptions du Pouvoir Populaire (instance de base de la forme de gouvernement dans l’île).

À titre d’illustration de la complexité de cette tâche, elle a indiqué que 12 513 commissions électorales et 109 commissions spéciales avaient été créées et qu’à ce jour, plus de 78 000 lieux de réunion ont été identifiés pour accueillir en moyenne 150 électeurs.

Plus de 900 000 personnes sont impliquées dans l’organisation et le déroulement du processus, pour lequel il est nécessaire, a expliqué Balseiro, la participation active aux réunions avec les électeurs de 15 616 juristes, dont 1 606 étudiants de quatrième et cinquième années de droit.

De même, pour recueillir au mieux et au plus vite toutes les opinions exprimées par la population, des logiciels créés par l’Université des sciences informatiques seront spécialement utilisés.

À l’issue de la consultation en avril, toutes ces propositions devraient être examinées et condensées pour le 22 mai prochain, pour enfin être discutées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement).

Alina Balceiro a rappelé que la consultation aura lieu dans le pays ainsi qu’entre le personnel des ambassades et consulats cubains à l’étranger, ce qui permettra aux Cubains qui accomplissent différentes tâches à l’étranger de participer également à cet exercice démocratique.

Par ailleurs, elle a précisé que tous les Cubains résidant à l’étranger peuvent également donner leur avis sur le Code des familles sur le site Web du Ministère des Affaires étrangères.

