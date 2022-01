Cuba: Un budget axé sur le développement

La Havane, 11 janvier (Prensa Latina) Les mesures les plus récentes de Cuba comme le Budget 2022 visent aujourd’hui à favoriser le développement de la nation et à sortir des difficultés actuelles.

Parmi ces aspects, les analystes considèrent comme importante la participation à l’économie des travailleurs privés ou indépendants.

Pour cette année, des mesures sont proposées pour que les ressources matérielles et financières limitées soient utilisées en fonction des priorités, celles qui répondent aux programmes les plus nobles et humanistes en faveur de la population

Ces critères ont été exposés récemment par le quotidien Granma qui signale une progression pour ces 12 mois de l’activité budgétisée, avec des dépenses de 224 milliards 580 millions de pesos cubains (CUP), 73 pour cent du total, entre la santé, l’éducation, l’assistance et la sécurité sociale.

Dans un pays où la justice sociale prime, affirment les autorités, la vie et le bien-être des citoyens seront toujours prioritaires.

Il s’agit là de temps d'autant plus complexes pour Cuba et ce pour la deuxième année consécutive, compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des entraves (du blocus) imposées par les États-Unis à Cuba.

La ministre des Finances et des Prix de Cuba, Meisi Bolaños, en présentant le Budget de l’État pour 2022, a déclaré que la pandémie a démontré la valeur d’un système de santé et de science consolidé et respecté, avec un capital humain qui sauve des vies.

Elle a fait valoir que cela engageait à continuer de défendre, à partir du budget de l’État, les conquêtes les plus sacrées de la Révolution socialiste.

La ministre a déclaré que le budget serait favorablement influencé par la reprise progressive de l’économie, mais qu’il ne serait pas exempt du signal négatif de la crise économique mondiale et des contraintes imposées par le blocus économique, financier et commercial des États-Unis.

Pourtant, a-t-elle ajouté, le soutien aux services de base et programmes sociaux ont une importance majoritaire dans le Budget, ce qui caractérise sa conception sociale.

