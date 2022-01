Cuba: Un financement pour la production de vaccins anti-covid-19

La Havane, 12 jan. (RHC)- La Banque Centraméricaine d’Intégration Économique (BCIE) a informé sur son site web l’approbation d’une enveloppe de 46,7 millions d’euros dans le but de renforcer les capacités cubaines pour le développement et la production de médicaments, d’équipements médicaux, de diagnostiqueurs (sic!) et de vaccins pour combattre le Covid-19.

L’institution a souligné que plus de 11 millions de personnes bénéficieront de la production de 200 millions de vaccins cubains contre le Covid-19.

Dante Mossi, président exécutif de la BCIE a salué «ce premier déboursement pour la République de Cuba, qui, selon l’institution, ne sera pas le dernier. «Cette opération contribuera notamment à faire face à la crise sanitaire par le développement de vaccins, permettant de réduire le risque d’infection des personnes, et de redresser l’économie du pays», a-t-il ajouté.

Le crédit comprend en outre le renforcement de l’infrastructure productive de l’industrie biopharmaceutique cubaine, ce qui permettra une plus grande production d’antibiotiques injectables, de solutions parentérales (perfusions), de médicaments génériques et bio similaires, de diagnostiqueurs, d’équipements médicaux et de vaccins spécifiques contre le Covid-19, ainsi que l’acquisition de fournitures et de matériel de protection médical pour prévenir l’infection par le virus, précise la note de la Banque Centraméricaine d’Intégration Économique.

Dante Mossi a ajouté que le projet sera mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui fera les acquisitions, conformément aux politiques normatives.

Source: Radio Rebelde

