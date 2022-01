Haïti: Le principal suspect de l’assassinat du président sera expulsé vers la Colombie

Kingston, 1 janvier (RHC) La Jamaïque expulsera le citoyen colombien Marco Antonio Palacios, principal suspect dans l’assassinat du président haïtien Jovenel Moe le 7 juillet, au lieu de l’extrader vers Haïti, a indiqué le journal Jamaica Gleaner.

Un tribunal jamaïcain a décidé que Palacios devait être expulsé vers la Colombie le 3 janvier.

Les autorités haïtiennes ont demandé son extradition vers ce pays, mais le Bureau du Procureur de la Jamaïque a rejeté les demandes.

L’ancien militaire colombien Palacios, sous mandat d’arrêt d’Interpol, a été arrêté à la mi-octobre en Jamaïque après trois mois de fuite.

Jovenel Moïse a été abattu dans sa résidence de la capitale par un commando composé d’anciens membres de l’armée colombienne et d’autres suspects ayant des liens avec l’Agence d’administration et de contrôle des drogues (DEA) et le Bureau fédéral d’enquête (FBI).

Une quarantaine de suspects sont en détention, dont une vingtaine de Colombiens, des policiers haïtiens et le médecin Emmanuel Sanon, qu’ils accusent d’être l’organisateur du complot meurtrier.

