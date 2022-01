Honduras: Corruption et impunité, les 2 problèmes les plus importants que devra régler  Xiomara Castro

Plusieurs secteurs de la société civile sont d’accord sur le fait que la tâche la plus difficile que devra assumer le présidente élue du Honduras, Xiomara Castro, sera de combattre la corruption et de réduire elles niveaux d’impunité qui règnent dans le pays.

Selon le Conseil National Anti-corruption (CNA) et le Forum de la Dette Extérieure et du Développement du Honduras (FOSDEH), chaque année, environ 3 000 000 000 de $ (65 000 000 000 de lempiras) sont perdus à cause de la corruption, ce qui représente plus de 12% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays.

De plus, selon le Centre d’Etudes pour la Démocratie (CESPAD), 93% des inculpés pour corruption par la défunte Mission de Soutien contre la Corruption et l’Impunité au Honduras (MACCIH) ont été rems en liberté ou se sont vus appliquer des mesures différentes de la prison.

La commission anti-corruption de l’Organisation des Etats Américains (OEA) traité 13 affaires de corruption dans lesquelles elle a impliqué 133 personnes. Les accusations contre 63 d’entre elles ont été abandonnées, 4 se sont enfuies, 2 sont mortes et 2 ont été condamnées aux Etats-Unis, ce qui reflète un haut degré d’impunité.

Pour le célèbre avocat Josué Murillo, la tâche la plus difficile qu’aura à accomplir le nouveau gouvernement sera d’affronter la corruption et de réduire l’impunité : « La corruption est tellement installée dans tout l’échafaudage de l’Etat que la lutte contre la corruption va être l’une des tâches monumentales, l’une des tâches les plus difficiles que va affronter Xiomara Castro. C’est pourquoi la premier étape importante sera le choix des secrétaires d’Etat, leur honorabilité. »

Murillo considère qu’il est important de revenir sur les mauvaises décisions prises pendant ces 8 dernières années, de réaliser des audits des institutions de l’Etat et d’organiser la lutte contre la corruption avec les secteurs de la société civile en s’appuyant sur la commission internationale anti-corruption que Castro a promise et que le peuplas hondurien attend.

L’espoir de combattre la corruption

Dans le point 3 du plan de gouvernement de Castro, on s’engage à lutter frontalement contre la corruption et l’impunité en pariant sur l’installation d’une commission internationale sous les auspices des Nations Unies (ONU) et non de l’OEA, un organisme international qu’elle accuse d’avoir été complice de l’anéantissement de la MACCIH.

Pour Gustavo Irías, directeur du CESPAD et coordinateur de la Coalition anti-corruption, l’arrivée du nouveau Gouvernement « emplit d’espoir » les citoyens, en particulier à cause de la promesse de lutter contre les fléaux de la corruption et de l’impunité pour construire un pays différent.

Il pense qu’une fois que Castro sera au pouvoir, elle mettra fin aux 12 années de gouvernement du Parti National conservateur pleines de liens avec la corruption, le trafic de drogues et la délinquance organisée.

Le directeur du FOSDEH, Mauricio Díaz, pense la même chose et il déclare qu’il faut identifier l’impact des mesures sociales et économiques qu’a mises en place le président sortant Juan Orlando Hernández.

