Honduras : Investiture de Xiomara Castro 

La présidente élue du Honduras, Xiomara Castro, qui a été investie ce jeudi lors d’uen cérémonie qui s’est déroulée au stade national de Tegucigalpa, a donné le nom des ministres qui composeront son cabinet de gouvernement.

Avec la présidente, le vice-président Salvador Nasralla et Doris Guitiérres, nommée à la présidence, ont également prêté serment.

Dans son premier discours à la nation, Xiomara Castro a dit : « La présidence de la République n’a jamais été occupée par une femme. 200 ans sont passés depuis que l’indépendance a été proclamée. Nous rompons des chaînes. Nous rompons des traditions. »

Elle a remercié le peuple pour cet événement historique et elle a annoncé qu’elle donnerait les chiffres de la crise sociale et qu’elle ferait ses propositions de travail dans les prochains jours.

Elle a ajouté qu’elle reçoit le pays en banqueroute : « Le pays doit savoir ce qu’ils ont fait avec l’argent et où sont les 20 000 000 de $ qu’ils ont sorti en prêts. »

« Mon gouvernement ne continuera pas le tourbillon de pillages. Nous devons arracher les racines de la corruption de 12 ans de dictature. Nous avons le droit de nous refonder sur des valeurs souveraines, pas sur l’usure et la spéculation. »

« Nous avons le devoir de restaurer le système économique sur la base de la transparence, de l’efficacité, de la production et de la justice sociale dans la distribution de la richesse et du revenu national. »

Sur la dette, elle a déclaré qu’il est pratiquement impossible de respecter les échéances : « La seule façon de faire est un processus de restructuration complète grâce à un accord avec les créanciers privés et publics. »

Et elle a annoncé que le majeure partie du budget sera destinée aux soldes et aux salaires : « Cette décennie n’a pas été la décennie perdue comme celle de 1980 mais la décennie corrompue.

« Disposer de ressources économiques pour investir dans les gens est l’une de mes missions essentielles pendant mon mandat. L’axe transversal du prochain budget que je présenterai devant le Congrès sera la transparence et l’anti-corruption. »

A propos de la situation de l’entreprise nationale de l’énergie électrique (ENEE), elle a déclaré : « Le problème va au-delà du problème de l’énergie. L’ENEE est une souillure que nous laisse la dictature. Les options que m’ont présenté les organismes financiers sont de contracter plus de dette mais pas pour sauver l’ENEE, pour sauver les fournisseurs de l’entreprise. »

Et elle a précisé : « Pendant cette cérémonie, je remets au Congrès National le projet d’abrogation de la loi sur les ZEDE (zones spéciales de développement économique). »

« Plus d’escadrons de la mort, plus de silence face aux féminicides. Plus de tueurs à gages. Plus de trafic de drogues ni de crime orgn aisé. »

Elle a affirmé que l’éducation est l’un des objectifs de haute priorité : « Nous engagerons des dialogues avec les maîtres pour le retour de nos enfants dans les classes de faiçon présentielle. »

Composition du cabinet

Ministre des Relations Extérieures : Eduardo Enrique Reina

Ministre des Finances : Rixi Moncada

Présidente de la commission des banques et des assurances : Marcio Sierra

Présidente de la banque Centrale : Rebeca Santos

Secrétaire du cabinet : Rodolfo Pastor de María Campos

Secrétaire aux communications : Ivis Alvarado

Secrétaire aux ressources naturelles : Lucky Medina

Secrétaire au développement et à l’inclusion sociale : José Carlos Cardona

Administration des revenus : Marlon Ochoa

Secrétaire privé : Héctor Manuel Zelaya

Ministre de la Défense : José Manuel Zelaya

Ministre de la Sécurité : Ramón Sabillón

Ministre de la Santé : José Manuel Matheu

Ministre du Développement Économique : Pedro Barquero

La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, et la vice-présidente argentine, Cristina Fernández de Kirchner, ont assisté à l’investiture de Xiomara Castro.

