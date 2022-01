Honduras : Xiomara Castro ne prêtera pas serment devant un président du Congrès issu de la trahison 

La présidente élue du Honduras, Xiomara Castro, a annoncé jeudi soir que le 27 janvier prochain, elle prêtera serment en tant que chef de l’État devant un juge, en dénonçant la trahison d’un groupe de députés du parti au pouvoir, LIBRE.

« La présidente constitutionnelle n’acceptera pas qu’un président du Congrès issu de la trahison lui fasse prêter serment. Elle se présentera devant un juge de la République et devant le peuple hondurien à midi, le 27 janvier, » a écrit Castro dans un communiqué.

Celui qui désire être président du Congrès (Parlement à une seule chambre) doit obtenir 65 voix sur les 128 députés qui composent le Congrès. Avant la division de LIBRE, ce parti avait 50 députés plus 10 du PSH, et il ne lui fallait que 5 voix de plus.

NOTE de Bolivar Infos:

Pour plus d’informations sur l’élection du président du Parlement, voir l’article :

« 20 députés de LIBRE passent à droite et sont expulsés du parti »

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/honduras-20-deputes-de-libre-passent-a-droite-et-sont-expulses-du-parti.html

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/21/honduras-presidenta-electa-anuncia-que-prestara-juramento-ante-un-juez/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/honduras-xiomara-castro-ne-pretera-pas-serment-devant-un-president-du-congres-issu-de-la-trahison.html