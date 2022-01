Message de l’équipe de Bolivar Infos

Bonjour à tous,

Overblog nous prévient que notre adresse mail solidamlatcuba@orange.fr « n’est plus joignable par leur plateforme » et nous demande de changer d’adresse mail.

Or, cette adresse fonctionne parfaitement et nous n’allons pas changer d’adresse pour un oui ou pour un non.

Donc, si vous souhaitez nous joindre, envoyez-nous un mail directement sur cette adresse:

solidamlatcuba@orange.fr

et nous vous répondrons.

Merci d’avance et désolée pour le dérangement

Françoise Lopez

