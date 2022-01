Nicaragua: Communiqué du Collectif ALBA-TCP France pour l'investiture d’Ortega

Les associations et les membres du Collectif ALBA-TCP France saluent et félicitent le Commandant Daniel Ortega qui, le 10 janvier 2022, prendra possession de la présidence de la République du Nicaragua pour un nouveau mandat de 5 ans (2021-2026) en présence du peuple nicaraguayen et des dirigeants de l’ ALBA-TCP Cuba, Venezuela Nicaragua, Bolivie, Dominique, Antigua et Barbuda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte Lucie, Saint Cristobal et Nieves, Grenade,… de représentants des Gouvernements amis: la Chine, la Russie, l’Inde, le Japon… et d’organisations sociales et de partis politiques du monde entier, d’Amérique Latine et des Caraïbes, d’Afrique, d’Europe, d’Asie, sur la Place de la Révolution de Managua.

Nous nous joignons à leur joie en confirmant, totalement unis, que nous soutenons et défendons la souveraineté et l’indépendance de la République et l’autodétermination du peuple du Nicaragua.

Le Nicaragua a un bilan positif en matière économique, sociale et politique qui en font un pays qui est à nouveau apparu avec un modèle inclusif, participatif et socialiste « travail, paix et bien commun » dans une démocratie agissante, coopérative et solidaire dans laquelle le peuple est le Président, qui avance rapidement dans la réduction de la pauvreté et de l’exclusion et dont la population recherche un monde juste et multipolaire dans lequel nous pourrions tous vivre en harmonie et dans la paix.

Vive le peuple nicaraguayen expression de ses hommes et de ses femmes libres!

Vive le Gouvernement sandiniste du Commandant Ortega!

Vive la France Patrie de Bolivar, Marti, Sandino et des dirigeants de n os peuple originaires!

France, 10 janvier 2022

