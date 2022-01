Nicaragua : Journée nationale de l’éducation

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de l’éducation. Le lendemain de son investiture, le président du Nicaragua, le Commandant Daniel Ortega Saavedra, le 11 janvier 2007, a décrété l’éducation publique gratuite ainsi que l’éducation de base et moyenne obligatoire grâce au décret présidentiel N° 116-2007 publié au Journal Officiel. A partir de là, on a éliminé l’autonomie scolaire, ce qui a rendu plus facile l’accès de milliers d’enfants et de jeunes aux salles de classe. Ainsi, le droit à l’éducation a été rendu à la population nicaraguayenne.

Le modèle éducatif connu sous le nom d’autonomie scolaire n’était rien de plus qu’un modèle financier de l’éducation, qui a été en vigueur de 1993 à 2006. La mise en place du modèle financier d’autonomie scolaire a eu un impact négatif très important sur les familles nicaraguayennes qui payaient pour l’éducation de leurs enfants. La relation maître-élève était devenue, dans de nombreux cas, une relation marchande au lieu d’être une relation d’éducation. Les maîtres percevaient les « cotisations volontaires » de leurs propres élèves parce que leurs gratifications en dépendaient.

Le nouveau modèle d’éducation :

En éliminant l’autonomie scolaire, on garantissait l’accès à l’éducation sans payer. Une série de programmes et de projets destinés à élargir sa couverture aux campagnes, à améliorer les infrastructures et la qualité du processus enseignement-apprentissage accompagnait ce nouveau modèle.

Depuis ce 11 janvier 2007 historique, les étudiants jouissent de la gratuité et d’une éducation de qualité, ils reçoivent des livres et des textes, d’un repas scolaire, de paquets scolaires, d’un environnement digne, d’une formation intégrale et d’une meilleure couverture éducative dans les zones rurales.

La gratuité n’est pas un cadeau mais un mécanisme d’investissement des ressources du peuple, de restitution de ces ressources, qui donne chaque année plus de possibilités et d’opportunités au jeune pour se préparer et mieux affronter la vie.

2007-2022: Restitution du droit à l’éducation dans les campagnes

Jusqu’en 2007, dans les campagnes, il y avait des classes jusqu’à la 4ème année de primaire et la plupart du temps c’était dans des classes uniques avec un seul maître qui enseignait à tous les niveaux. A partir de cette année-là, le gouvernement s’est imposé le défi de créer des classes jusqu’à la 6 ème année dans les écoles rurales et d’élargir leur couverture aux campagnes en amenant l’éducation moyenne et supérieure à ces secteurs qui avaient été abandonnés pendant des années et d’y améliorer la qualité de l’éducation.

Aujourd’hui, le Nicaragua a restitué le droit à la santé, au travail et au système éducatif. A partir de 2007, on a encouragé la coordination de tout le système éducatif, l’université a cessé d’être accessible uniquement aux élites et de nouvelles possibilités d’accès ont été créées avec l’université en ligne.

Mais la politique éducative n’a pas seulement été la gratuite. On a aussi créé les conditions pour que le peuple puisse exercer son droit à l’éducation dans de meilleures d’infrastructures et la technologie a été actualisée dans les centres d’études. On a aussi amélioré la qualité du processus enseignement-apprentissage en donnant plus d’occasions aux maîtres de se former. Evidemment, on a mis en place ce qui est prévu par la Constitution Politique concernant l’éducation supérieure et technique.

Aujourd’hui, le 11 janvier 2022, nous célébrons la Journée nationale de l’éducation : 15 ans de long chemin vers la restitution du droit à l’éducation gratuite et de qualité dans notre Nicaragua béni et souverain.

Marcelina del Socorro Castillo Venerio

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://diariobarricada.com/dia-nacional-de-la-educacion-15-anos-del-nuevo-modelo-de-educacion-publica-y-gratuita/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/nicaragua-journee-nationale-de-l-education.html