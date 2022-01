Nicaragua: L’ALBA-TCP condamne les nouvelles sanctions de Washington et de Bruxelles

La Paz, 13 janvier (RHC) L’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) a condamné les nouvelles sanctions des États-Unis et de l’Union européenne (UE) contre le Nicaragua.

Dans un communiqué, l’ALBA-TCP a rejeté l’imposition de sanctions par le département du Trésor du gouvernement américain et le Conseil de l’UE à l’encontre de citoyens et d’institutions nicaraguayens, à la suite de l’investiture du président Daniel Ortega.

Le bloc d’intégration a souligné que de telles actions violent les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies; "La recrudescence des mesures coercitives unilatérales et la propagande calomnieuse visent à porter atteinte à une population qui en plus fait face aux effets de la pandémie de Covid-19", a dénoncé l’entité.

L’Alliance a également réitéré son appel à la communauté internationale pour qu’elle dénonce ces mesures d’ingérence et a réaffirmé sa solidarité et son soutien au peuple nicaraguayen et au Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale, dirigé par le président Daniel Ortega et la vice-présidente Rosario Murillo.

