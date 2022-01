Nicaragua : Les députés à l’Assemblée Nationale prêtent serment

La présidente du Conseil Suprême Electoral (CSE) du Nicaragua, la magistrate Brenda Rocha, a fait prêter serment aux 91 députés qui feront partie de l’Assemblée Nationale pour la période 2022-2026.

Le député du Front Sandiniste de Libération Nationale (FSLN), Gustavo Porras, reste président de l’Assemblée Nationale et les nouveaux députés ont élu à l’unanimité Arling Patricia Alonso Gómez, également du FSLN, première vice-présidente du Parlement à la place de Maritza Espinales.

La magistrate Rocha a souligné la large participation du peuple aux élections démocratiques de caractère profondément civique et d’esprit démocratique qui ont eu lieu le 7 novembre dernier canas le respect des principes de la Constitution de la République qui ont confirmé Daniel Ortega comme président du pays et Rosario Murillo comme vice-présidente.

L’Assemblée Nationale est composée de 46 femmes et 45 hommes, ce qui fait du Nicaragua le premier pays de la région à avoir plus de 50% de femmes au Parlement.

Le CSE a précisé que le FSLN aurait un groupe de 75 députés au Parlement, le Parti Libéral Constitutionnaliste un groupe de 10, l’Allinace Libérale Nicaraguayenne (ALN), et le Parti Libéral Independant (PLI) 2 députés et la formation politique Alliance pour la République (Apre) et le parti régional des Caraïbes Nord Yatama, 1 chacun.

Ce lundi 10 janvier aura lieu l’investiture du président réélu Daniel Ortega, dirigeant du FSLN, pour son nouveau mandat.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/nicaragua-cse-juramenta-diputados-asamblea-nacional-20220109-0015.html

URL de cet article: