Pérou : Appeler à assassiner le président ne fait pas partie de la liberté de la presse 

Lima, 19 janvier (Prensa Latina) Le ministre péruvien de la Défense, Juan Carrasco, a déclaré aujourd’hui qu’un journaliste qui a diffusé sur Twitter un appel à assassiner le président Pedro Castillo pourrait être condamné à 35 ans de prison.

Carrasco a condamné l’appel du communicateur Jimmy Daves à "un héros national" qui tue d’une balle le mandataire, comme ce fut le cas pour l’ancien président nord-américain John Kennedy.

"Dans ce cas, nous parlons d’une incitation au meurtre, prévue dans le Code Pénal, et condamnable a une peine de 25 à 35 ans", a-t-il affirmé dans des déclarations télévisées depuis chez lui, où il est isolé depuis hier pour être positif à la Covid-19.

Il a ajouté que personne ne méritait d’être tué ou blessé dans son intégrité physique et psychologique et a averti que la liberté de la presse était respectée au Pérou, mais qu'elle n’est pas absolue.

Le ministre s’est également déclaré préoccupé par le fait que presque aucun journal ne parle aujourd’hui du cas du journaliste Daves, rédacteur du tabloïd "Trome", qui fait partie du plus grand groupe médiatique du pays.

Il a souligné que dans tous les pays du monde, l’investiture présidentielle est respectée et que ceux qui portent atteinte au mandataire sont condamnés à une peine d’emprisonnement ou à une amende et qu’au Pérou "nous devons commencer à nous respecter".

Il a confirmé que la ministre du Travail, Betssy Chávez, a demandé au ministère public d’enquêter sur le cas de Daves, qui "appelle à un assassinat" et que "cela ne peut rester impuni".

Le ministre de la Défense a également noté le fait que le message du journaliste contient des termes insultants et discriminatoires concernant l'origine humble du président et sa race (métis), et a déclaré que Castillo "ne peut pas être jugé sur son origine ou sa couleur de peau".

Il a déclaré que le président reçoit ce genre d’attaques de ceux qui ne reconnaissent pas qu’ils ont été démocratiquement vaincus par Castillo et a ajouté qu’ils doivent accepter que l'ancien instituteur rural doit gouverner jusqu’en 2026, comme prescrit par la constitution.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=888232:possible-condamnation-dun-journaliste-pour-appeler-a-lassassinat-du-president-au-perou&opcion=pl-ver-noticia&catid=185&Itemid=101