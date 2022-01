Venezuela : Arrestation des responsables de l’attaque du système électrique à Carabobo

Le vice-président pour le secteur des travaux publics et des services, le général en chef Néstor Reverol, a fait savoir que les responsables de l’attaque des tours 14 et 15 de la ligne Planta Centro–Valle Seco du système électrique national (SEN), dans le secteur Taborda de l’état de Carabobo, ont été arrêtés.

Il a précisé que ce groupe structuré de délinquance organisée extrayaient les pièces des tours à haute tension pour faire du trafic avec ce matériel pour la fabrication artisanale de comptoirs, de portes métalliques, de bases pour des réservoirs d’eau et de rayonnages tandis que les infrastructures électriques s’effondrent et mettent en danger la stabilité et la fiabilité du service électrique dans la région.

Les individus arrêtés ont été identifiés comme como José Ramón Pinto Medina, José Gregorio Coiman Rivas, Brian López y Carlay Del Carmen López. Ils ont avoué avoir ^été contactés par des groupes extrémistes pour provoquer de la gêne à la population et des pannes dans le système électrique.

Face aux attaques continuelles contre le service électrique, vendredi, a été inaugurée la Cour Situationnelle contre la guerre Electrique qui comprend un système d’alerte pour prévenir, découvrir et neutraliser tout attentat contre les services publics dans le pays. Elle aura une un ité d’enquête sur les sinistres qui contrôlera les actions impliquant des conspirations internes et extérieures, les défauts des programmes destinés à détecter me les responsables des actes de sabotage.

Cette unité est sous la tutelle de la gérance générale de prévention et de protection de CORPOELEC en coordination avec le ministère de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix.

« Elle sera composée d’experts du Centre d’Investigations Scientifiques, Pénales et Criminelles (CICPC), aux ordres du système électrique national (SEN) pour approfondir les enquêtes en temps réel, » a dit Reverol Torres.

Il a aussi annoncé la création de l’unité d’avions pilotés à distance composée de 60 drones dont 8 avec des caméras thermiques pour faire des vols de nuit et être ainsi plus efficace dans la surveillance des installations électriques.

Il y a aussi une salle de surveillance et de contrôle du SEN dans toutes les sous-stations : « Nous avons aujourd’hui plus de 300 caméras de surveillance et le but est d’arriver, cette année, à 1600. »

Il a aussi annoncé que le Force d Choc de la FANB a été restructurée avec de nouveaux commandants et des nominations dans chaque état pour avoir une surveillance permanente.

« Nous voulons que le peuple vénézuélien dénonce les mafias ou toute illégalité aux fonctionnaires de CORPOELEC à l’adresse denuncialasmafias@gmail.com, pour pouvoir agir en temps réel. »

