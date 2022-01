Venezuela: Attaque du système électrique de Barinas

Le système électrique de Barinas, l’état dans lequel les élections au poste de gouverneur vont à nouveau avoir lieu dimanche prochain, a subi vendredi une attaque perpétrée par l’extrême-droite, a déclaré le président Nicolás Maduro.

Le ministre de l’énergie électrique, Néstor Reverol, a révélé dans une série de messages publiés sur Twitter que l’infrastructure du service électrique de Barinas a subi une nouvelle attaque.

Reverol, qui est également vice-président pour le secteur des travaux publics et des services a affirmé que « l’extrême-droite et ses plans de déstabilisation et de sabotage grâce à la guerre électrique cherchent à torpiller les élections dans l’état de Barinas et la paix de son peuple. »

Le fonctionnaire a souligné que « grâce à l’engagement de nos travailleurs de CORPOELEC (la corporation électrique nationale), nous avons rétabli à nouveau le service à 100%. »

Et il a jouté qu’avec les organismes de sécurité de l’Etat et la force de choc de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB), ils recherchent déjà les responsables de ce nouvel attentat contre le système électrique du pays.

« Nous avons engagé des investigations pour trouver les responsables de cet acte vil, » a affirmé le ministre.

Et il a ajouté que les autorités restent en alerte face à toute menace qui pourrait perturber le système électrique national (SEN).

Les citoyens de l’état de Barinas se rendront dimanche aux urnes pour élire leur gouverneur. Ces élections font partie des élections régionales et municipales qui ont eu lieu le 21 novembre dernier et le Conseil National Electoral (CNE) a déjà fait savoir que le matériel et le matériel technologique sont déjà en place.

