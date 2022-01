Venezuela : Démantèlement d’un réseau de contrebande de combustible

Le vice-président pour le secteur de l’Economie et ministre du Pouvoir Populaire pour le Pétrole, Tareck El Aissami, a annoncé samedi le démantèlement d’un dangereux réseau de délinquance organisée qui se consacrait au détournement, à la contrebande et à la commercialisation de combustible dans l’état d’Anzoátegui.

Il a expliqué que, sur ordre du président Nicolás Maduro, l’opération Main de Fer a été déployée et que ce réseau qui comprenait des mafieux, des fonctionnaires publics corrompus et des individus de droite a été démantelé.

Il a précisé que parmi les personnes arrêtées se trouvent des fonctionnaires de haut niveau comme le maire de la municipalité Indépendance Carlos Rafael Vidal Bolívar dont il a dit qu’il avait trahi la confiance du peuple et utilisé son investiture pour piller les richesses publiques et déshonorer les institutions.

Ont également été arrêtés le procureur supérieur de l’état de Bolívar, Manuel Yunior Gil Dasilva, le capitaine de la Garde Nationale Bolivarienne, Antonio José Barrios González, la responsable de la station service Virginia María Azocar Guilarte, Luis Javier Corona Bolívar et Yunior Enrique Nicolás Pérez.

El Aissami a déploré le fait que des fonctionnaires publics aient participé à ces faits et affirmé que la corruption ne trouverait pas refuge au Venezuela.

Il a dit qu’elle serait combattue sans trêve pour que les mafias et les organisations délictueuses ne pénètrent pas les institutions, que le Venezuela gagnerait cette bataille et réussirait à stabiliser la production, la distribution et la commercialisation du combustible du pays.

Et il a ajouté que la compagnie d’État Petróleos de Venezuela (PDVSA) est à nouveau une industrie souveraine capable de surmonter l’action criminelle imposée par l’impérialisme pour laisser le pays sans combustible.

Il a indiqué que le but de ces réseaux est de laisser le peuple sans bien set sans services pour créer le mécontentement et il a appelé à s’unir pour dénoncer ces manœuvres.

On continue à rechercher les autres membres de ce réseau sur tout le territoire vénézuélien et il pourrait y avoir d’autres arrestations.

