Venezuela:Discours du ministre du Pouvoir populaire pour les Relations Extérieures de la République bolivarienne du Venezuela, Monsieur Félix Plasencia, lors de la 22ème Réunion des Ministres des Affaires étrangères de la CELAC

Au nom du président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, je vous adresse à tous un salut affectueux dans le cadre de cette 22ème Réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), une communauté qui a célébré son dixième anniversaire en décembre dernier, sans aucun doute une grande réussite visionnaire de nos dirigeants Fidel Castro, le commandant Hugo Chávez et le président Néstor Kirchner. Je souhaite aujourd'hui rendre hommage à leur mémoire.

Nous sommes reconnaissants de l’action de la présidence pro tempore de la CELAC, assumée par le gouvernement frère des États- Unis du Mexique, qui avec un grand leadership a accompli un travail louable pour relancer vigoureusement la CELAC et promouvoir un plan de travail 2020-2021, dont la mise en œuvre dans les domaines transversaux a permis de revitaliser le mécanisme pour mieux renforcer et positionner l’Amérique latine et des Caraïbes dans le contexte politique régional et mondial.

Nous nous félicitons du Plan global pour l'autosuffisance sanitaire sous les auspices de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), à la demande de la CELAC, pour répondre efficacement aux besoins de la région en matière de santé, avec des connaissances scientifiques et technologiques, afin de remporter de nouvelles victoires au profit de nos peuples.

Également de la signature de la déclaration de constitution du Fonds CELAC pour la réponse globale aux catastrophes, qui se concrétisera par la signature de l'accord dans le cadre de cette importante réunion des ministres des affaires étrangères. Notre engagement de solidarité et de soutien dans l'assistance en ces cas doit être fort.

Nous saisissons également l'occasion pour remercier les gouvernements de l'Argentine et du Mexique pour leur coopération en matière de santé dans notre région, avec l'engagement et l'objectif de faire face à la pandémie de COVID-19, par la fourniture de vaccins pour certains de nos frères de l'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement frère de Cuba dans le travail réalisé pour la production de trois vaccins pour combattre le COVID-19.

Nous appelons, une fois de plus, les membres de la CELAC à unir leurs forces pour dénoncer les mesures coercitives unilatérales. Il est incompréhensible qu'en cette période de la situation mondiale de la pandémie de la COVID-19, il y ait une intensification des sanctions unilatérales et du blocus contre les pays frères présents ici.

Étant donné que la région est confrontée à l'un des principaux défis de la relance économique face à la pandémie, les défis mondiaux et ceux de la région se sont accrus. C'est pourquoi il est prioritaire d'aborder le secteur économique comme un espace commun de prospérité, de progrès et de développement réel, en particulier dans la phase post-pandémique, par la coopération avec des modèles durables qui respectent la biodiversité et les ressources naturelles, en tenant compte des générations futures. C'est pourquoi il est nécessaire d'honorer les engagements concernant la conservation de l'environnement, notamment ceux liés à l'atténuation, à l'adaptation et à la résilience face au changement climatique.

Nous réitérons la proposition présentée lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CELAC au Mexique par le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de créer le Secrétariat général de la CELAC, qui contribuera sans aucun doute à dynamiser davantage les échanges entre tous les pays de la région.

Avec la pandémie de COVID-19, les inégalités se sont accentuées, c'est pourquoi il est temps de renforcer le multilatéralisme. Nous réitérons que d'autres menaces à la paix et à la stabilité de nos nations et au bien-être de leurs habitants persistent aujourd'hui, raison pour laquelle il est nécessaire de continuer à défendre les principes du droit international consacrés par la Charte des Nations Unies et par les Déclarations présidentielles de la CELAC.

Messieurs les Ministres, comme vous le savez, la République bolivarienne du Venezuela est soumise à un blocus et à une persécution économique, commerciale et financière permanente. A cet égard, nous exigeons la cessation de toutes les mesures coercitives unilatérales et dénonçons, surtout en ce moment, leur intensification dans le cadre du COVID-19.

La République bolivarienne du Venezuela, défenseur de l'unité de l'Amérique latine et des Caraïbes, depuis sa création et sa naissance en tant que nation souveraine il y a plus de 200 ans, sous la direction de nos libérateurs San Martin et Simon Bolivar, s'engage une fois de plus à continuer de promouvoir l'intégration de l'Amérique latine et des Caraïbes, et à renforcer les liens avec des partenaires extrarégionaux, tels que l'Union africaine, la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et l'Inde, entre autres. Nous soutenons donc et appelons les nations sœurs d'Amérique latine et des Caraïbes à soutenir des initiatives de coopération avec des partenaires extrarégionaux et intrarégionaux.

Dans ce contexte, je voudrais mentionner et remercier la volonté et la disponibilité des pays membres du Système économique latino-américain et caribéen (SELA), exprimées lors du 40ème Conseil latino-américain et caribéen, qui s'est tenu à Caracas en novembre dernier 2021, afin que le SELA puisse coopérer avec la CELAC avec toute son expertise technique et son expérience dans le développement d'analyses et d'études économiques pour faire face aux grands défis confrontés par nos pays et qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19.

Messieurs les Ministres et amis, permettez-moi de terminer mon discours en souhaitant tout le succès possible à la Présidence Pro Tempore du Gouvernement de l'Argentine, qui vient de commencer. Nous sommes sûrs qu'il donnera une continuité et consolidera la CELAC. Nous sommes convaincus que l'Argentine réaffirmera et consolidera ce mécanisme de coordination politique dans la diversité, au bénéfice de tous les peuples de notre région. Depuis le Venezuela, vous pouvez compter sur notre soutien et notre engagement indéfectibles.

Je vous remercie.

TRADUCTION DE COURTOISIE

Source:

ambassade de al République bOlivarienne du Venezuela en France

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/venezuela-discours-du-ministre-du-pouvoir-populaire-pour-les-relations-exterieures-de-la-republique-bolivarienne-du-venezuela-monsie