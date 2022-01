Venezuela:Entretien du président Nicolás Maduro par l’écrivain et journaliste Ignacio Ramonet

Entretien du président Nicolás Maduro par l’écrivain et journaliste Ignacio Ramonet El Laguito, Fuerte Tiuna, Caracas

Le samedi 1er janvier 2022

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Bonsoir, bonsoir Monsieur le Président, c'est un plaisir d'être avec vous ici, merci beaucoup de nous recevoir, merci aussi de nous accorder cet entretien.

Cet entretien est déjà en train de devenir ce que l'on pourrait appeler un classique, n'est-ce pas? Si c'était du football...

Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro [rires]. Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Nos rencontres...

Président Nicolás Maduro : Comme le Real Madrid - Barcelone [rires].

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Par exemple, n'est-ce pas ?

Ce sont des rencontres de fin d'année, qui nous permettent, qui nous ont permis ces dernières années, c'est la quatrième fois que nous le faisons, en réalité la sixième fois que nous avons un échange de fin d'année, qui va nous permettre, dans notre conversation, pour vous, d'une part, de faire le bilan de l'année qui s'achève et, d'autre part, de tracer des perspectives pour l'année qui commence, cette année 2022.

Président Nicolás Maduro : Exact.

Ecrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Cet entretien s'articulera autour de trois thèmes, la politique intérieure, l'économie et la politique internationale. Et je voudrais terminer par une dernière question sur un sujet beaucoup plus vaste que vous découvrirez lorsque je la poserai.

Commençons par la politique intérieure. Au Venezuela, comme dans d'autres pays, l'année 2021 a été caractérisée par la présence de Covid, la pandémie. Elle a continué à être importante, tout comme en 2020. C’est la deuxième année de Covid. Mais en ce moment, ces dernières semaines, une sorte de tsunami arrive, annonce l'OMS elle-même, de la variante Omicron, que l'on voit en Europe en ce moment ; il y a quelques jours, en France i y a eu 200 000 cas par jour, et la question est de savoir comment le Venezuela fait face à cette menace Omicron ? Est-ce que la méthode que vous avez mise en place pour combattre Covid sera efficace contre Omicron ? Et enfin, pouvez-vous nous donner une idée de l'évolution de la vaccination, de l'état de la vaccination au Venezuela ?

Président Nicolás Maduro : Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce cycle de conversations que nous avons toujours pour faire le bilan, pour évaluer l’année, conversations que nous avons commencées en 2016, je me souviens, en décembre. Eh bien, celui qui veut observer l'évolution, celui qui veut évaluer les pronostiques et la réalité, et les résultats, voilà 2016, 17, 18, 19, 20 et maintenant 21, vers 2022. J'envoie mes salutations à tous ceux qui suivent vos interviews, vos articles et à tous ceux qui, dans le monde, peuvent nous voir et nous entendre.

Aujourd'hui, la présence de la variante Omicron indique au monde que le virus n'est pas terminé, qu'il est là pour rester jusqu'à nouvel ordre, et que les prédictions selon lesquelles nous sommes proches de la fin du virus ne sont pas vraies, qu'il est nécessaire de combiner les mesures de biosécurité préventive, la vaccination de masse, avec la recherche scientifique à la recherche de solutions et de traitements pour ce coronavirus, qui a eu tant de variantes.

Cette variante Omicron a des dizaines de mutations, ce qui la rend plus contagieuse. Jusqu'à présent selon les études qui ont été faites dans le monde, cette variante n'est pas plus mortelle, mais elle étant plus contagieuse, a conduit aux phénomènes que nous observons en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, aux États-Unis, des milliers, des milliers de cas ; aux États- Unis ces jours-ci il y a eu 250.000 cas en un seul jour ; en Espagne 1.400 cas pour 100.000 habitants, 1.400 cas pour 100.000 habitants, 100.000 cas par jour.

Nous avons fait un grand effort avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de leadership, avec beaucoup de leadership de la révolution, du système de santé publique que nous avons, avec beaucoup de leadership des médecins, des infirmières, de ce que nous appelons la Mission Barrio Adentro 100% Salud. Avec beaucoup de leadership de la part du gouvernement bolivarien, pour être présent et guider le peuple.

L'élément clé de la prévention est la conscience, la sensibilisation, l'éducation des gens. Si les gens sont motivés, s'ils sont alertés, bien informés, ils prennent soin d'eux-mêmes. Si vous donnez vraiment aux gens de bonnes raisons, de façon permanente, de prendre soin d'eux- mêmes, le résultat est que les gens ont tendance à prendre leurs mesures de biosécurité et à ne pas les négliger.

Nous avons une méthode depuis 2020 et cette année pratiquement toute l'année, nous l’avons suspendue pratiquement en novembre, qui est la méthode des sept plus sept. Elle nous a permis de surfer sur cette année 2021. Cette année, les variantes brésiliennes sont arrivées ici, les deux variantes brésiliennes, la variante Delta, plus meurtrière, elles sont toutes entrées par la Colombie et le Brésil ; et maintenant nous venons de détecter la variante Omicron. Et nous avons maintenu un contrôle exemplaire de la pandémie par rapport au monde, en particulier ce qu'on appelle le monde développé, les États-Unis, l'Europe et tous ces pays, quant au nombre de contaminations et de décès et aux pourcentages qu’ils ont, Le Venezuela a eu un contrôle exemplaire de la pandémie, grâce à la méthode sept plus sept.

Et lorsque nous avons commencé à progresser dans la vaccination, quand nous avions déjà vacciné 40 % de la population, nous avons repris les cours et accordé une certaine souplesse avec des mesures de biosécurité, mais une souplesse totale. C'est ainsi que le pays a fonctionné en novembre et décembre, qui a été spectaculaire avec des gens dans les rues, sur les places publiques, les boulevards, les parcs, les fêtes, cela a été un Noël vraiment formidable, heureux pour le peuple. Et regardez, malgré les grands mouvements de population, vous pouvez voir que les gens prennent soin d'eux-mêmes, ils prennent vraiment soin d'eux- mêmes. Il se peut qu'il y ait par ci par là une personne qui, à cause de la fatigue ou d'une certaine insouciance, cesse soudainement de porter le masque, mais c'est circonstanciel, fondamentalement les gens sont attentifs.

Nous atteignons des chiffres vraiment impressionnants. Le Venezuela vient d'atteindre six cas pour 100 000 habitants. Quand l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, qui se disent pays développés, n'est-ce pas ? les pays qui possèdent la richesse du monde, non ? Eh bien cet humble pays appelé Venezuela a atteint six cas pour 100 000 habitants.

Et malgré le fait que nous atteignons ce chiffre, qui est vraiment impressionnant, nous maintenons les soins et notre leadership sur la population afin qu'elle continue à prendre soin d'elle-même. Et nous nous sommes également fixé l'objectif d'atteindre une couverture vaccinale de 90 %.

Il faut tenir compte des sanctions, du blocus, de la persécution économique des États-Unis contre le Venezuela cette année. Ils voulaient que nous manquions de vaccins, Ramonet, ils ont menacé toutes les entreprises de vaccins du monde de sanctions si elles vendaient des vaccins au Venezuela. Il faut que le monde le sache. Le gouvernement américain a menacé toutes les entreprises du monde. Puis ils ont dit que c'était un mensonge. Et nous avons fait notre part, de manière intensive, et nous avons réussi à avoir tous les vaccins dont le pays avait besoin cette année et nous avons atteint 90% de vaccination fin 2021. Je le dis pour la première fois, 90% de vaccination.

Et je peux également vous dire que nous en avons en stock, et pendant le mois de janvier de nouveaux lots de vaccins arriveront, nous avons en stock et budgétisé dans nos mains tous les vaccins dont le peuple du Venezuela a besoin pour le rappel de 2022, tous les vaccins.

Le monde doit savoir que nous vaccinons dès l'âge de 2 ans, nous avons commencé à vacciner à partir de 18 ans, puis nous avons commencé à vacciner les femmes enceintes, puis nous avons commencé à vacciner de 12 à 18 ans, et maintenant nous vaccinons les enfants à partir de 2 ans. Cela nous donnera une immunité plus forte, une protection plus puissante à notre population.

Je pense donc que le virus continuera à frapper l'humanité, nous devrons rester vigilants sur la bonne méthode à appliquer. Nous ne pouvons pas renoncer à la méthode sept plus sept, ni aux mesures préventives. Mais toujours sur une base volontaire et consciente ; les mesures préventives ne peuvent être imposées à la population par des couvre-feu, par la répression, les mesures préventives doivent être basées sur la conquête de la conscience et de la volonté de la population, sur la démonstration de la justesse des mesures de protection de la santé. Nous ne renonçons pas aux mesures préventives, nous ne renonçons pas au sept plus sept. Et en 2022, j'espère qu'en parvenant à vacciner 95% de la population, y compris les enfants à partir de deux ans, nous aurons un pays calme, libre de circuler, de travailler, avec une vie sociale modérément normalisée, et jouissant d'un grand bonheur, comme il l'a fait durant les deux derniers mois de l'année 2021.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Cher Président, après les élections régionales et municipales du 21 novembre, je le dis pour le rappeler à nos téléspectateurs en dehors du Venezuela en particulier, il y a plus d'un mois, il y a eu des élections des gouverneurs et des assemblées des états, des élections des maires et des membres des conseils municipaux.

J'aimerais que vous commentiez les résultats de ces élections. Quel bilan faites-vous du point de vue électoral, par rapport à l'état des forces politiques dans le pays, et dans quelle mesure pensez-vous que ces résultats révèlent l'état actuel des forces politiques dans le pays, au Venezuela ?

Président Nicolás Maduro : Exact. Les méga-élections du dimanche 21 novembre 2021 ont donné un résultat qui donne à réfléchir, cette campagne électorale n'a pas été facile, je l'ai dit à plusieurs reprises au commandement de campagne des forces patriotiques et révolutionnaires dirigé par le camarade Diosdado Cabello Rondón ; ces élections n’ont pas été faciles parce que le blocus, les sanctions ont créé des problèmes dans les services publics, des problèmes dans la vie quotidienne des gens, et une partie de la population ne comprend pas que c'est à cause des sanctions et cela a agacé, a créé du mécontentement, insatisfaction dans une partie de la population. C'est ce que recherche l'impérialisme américain lorsqu'il presse un pays pour l'écraser, comme il l'a fait avec le Venezuela, il recherche la confusion, le trouble, la protestation du peuple. C’est ce qu'il a recherché avec ses mesures coercitives, unilatérales, les sanctions, la persécution de l'économie, des finances publiques, du commerce, du libre-échange au Venezuela.

Je disais à mes camarades, regardez, nous avons des problèmes dans des services publics importants comme l'eau, il y a des problèmes issus du sabotage du système électrique, il y a des problèmes qui sont restés dans le service des déchets solides, ce sont les problèmes que les maires et les gouverneurs doivent gérer, et ce sont des problèmes réels pour la population, beaucoup d'entre eux résultat de l’impossibilité d’accéder aux pièces de rechange, aux équipements, que n'importe quel pays dans le monde renouvelle pour l’entretien de ses services publics, ils ont un stock de pièces de rechange, un stock de pièces qui leur permet de

les maintenir en bon fonctionnement. Nous sommes arrivés au point que s’il fallait acheter des pièces de rechange pour une pompe à eau, car la plupart de l’eau au Venezuela, 90%, vient des rivières ; si vous vouliez acheter un moteur, si vous vouliez acheter une pompe à eau d'une certaine taille ou des pièces de rechange, l'OFAC, le gouvernement des États-Unis, persécute le Venezuela pour l’empêcher de les acheter. Maintenant, allez expliquer cela à la population. On l’explique. Il y a une partie de la population qui le comprend parfaitement. Ils le comprennent et, de façon stoïque et héroïque, ils continuent à soutenir la révolution en toute conscience ; mais il y a une autre partie de la population qui s'est dépolitisée et qui, tout simplement, proteste, s'énerve, blâme le gouvernement, la révolution et souvent les dirigeants régionaux et locaux. Cette élection n'a pas été facile. Et je vous le dis parce que nous en étions conscients.

Nous avons adopté un processus de primaires pour élire nos candidats par vote populaire. Les primaires ont été bonnes, une bonne participation populaire. Mais les primaires, Ramonet, ont laissé des blessures dans les régions, dans les états, dans les municipalités, souvent ils ont été divisés en deux groupes, deux morceaux, trois morceaux dans tel état, dans telle municipalité, dans telle ville. Et ensuite, si Ramonet et Maduro se présentaient au poste de gouverneur de tel ou tel État et que Ramonet gagnait, Maduro emmenait ses gens pour qu’ils ne votent pas pour Ramonet. C’est pourquoi dans certaines municipalités et dans certains États, la bataille a été aussi difficile. Et malgré tout nous avons gagné et cela a permis que dans certaines municipalités et certains états, dans trois des 23 Etats de la République, l'opposition en a gagné trois, trois gouverneurs. Souvent la perte de mairies ou de gouvernorats s'explique par les divisions, les intrigues et les confrontations entre groupes, il faut le dire. C'est la première fois, Ramonet, que je le dis, dans cette conversation.

Les primaires ont laissé une blessure insurmontable dans la majorité des états et des municipalités du pays, qui a été travaillée de différentes manières par des secteurs de la droite, de l'opposition, et qui a rendu la bataille plus dure, mais malgré cette circonstance, malgré les circonstances objectives difficiles, résultat des sanctions et les circonstances subjectives difficiles, produit des divisions nées des primaires, nous avons eu une grande victoire, Ramonet, nous avons gagné 65% des mairies et des conseils municipaux du pays, nous avons gagné 80% des gouvernorats du pays. Avec notre propre leadership, un leadership renouvelé, un leadership profondément enraciné dans le peuple, car notre leadership est réel, Ramonet, nos leaders dans les rues, dans les communautés, dans les quartiers, dans les paroisses, les municipalités et dans les états sont de vrais leaders, des authentiques leaders. Nous avons construit un système de leadership et un système de forces vraiment impressionnant qui a rendu possible cette formidable victoire. Sûrement cette interview sera vue par de nombreux leaders et dirigeants de la gauche, des mouvements progressistes dits révolutionnaires. Je dirais, après toute la guerre menée contre le Venezuela, comment se fait-il que les forces bolivariennes et chavistes aient remporté cette formidable victoire ?

Au Venezuela, nous avons organisé 29 élections en 22 ans et cette victoire est la 27ème. Il faut en prendre note, c’est la 27ème victoire.

Je dis toujours que nous sommes comme le bois, nous sommes la vraie chose, nous sommes vrais, vrais, vrais. Nous avons un leadership, nous faisons face au peuple, nous sommes avec le peuple dans les bons et les mauvais moments, nous sommes capables de renouveler notre discours, notre programme politique, nous sommes capables de nous renouveler spirituellement, nous sommes capables de renouveler notre sourire et de regarder les gens dans les yeux.

Je dirais, quelle force de gauche, quelle force révolutionnaire, quelle force politique de n'importe quelle doctrine ou idéologie dans le monde d’aujourd'hui peut remporter une victoire comme celle remportée par le mouvement bolivarien, par le mouvement chaviste au Venezuela ? Que chacun tire ses propres conclusions. En tout cas, je pense que cela a été un nouvel élan, cela montre que nous sommes une majorité et que nous avons une base solide pour promouvoir la reprise économique, la reprise de l'État de bien-être social et pour construire ce que nous allons construire, de nouvelles majorités, de nouveaux leaderships, de nouvelles forces.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Il faut ajouter, Monsieur le Président, dans cette perspective, que cette victoire a également été obtenue dans un cadre très démocratique, dans des élections qui se sont déroulées, disons, sous l'observation de centaines d'observateurs internationaux.

Président Nicolás Maduro : Exact.

Ecrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : C'est pratiquement la seule victoire d'un parti de gouvernement dans ce contexte de Covid dans le monde. Aux États-Unis, le parti au pouvoir est en train de perdre, en ce moment le parti au pouvoir est en train de perdre, en Allemagne le...

Président Nicolás Maduro : Celui qui a gouverné avant a perdu, Donald Trump.



Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Donald Trump, c'est pourquoi Donald Trump a

perdu.

Président Nicolas Maduro : Maintenant, Biden est en train de perdre.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Merkel a perdu, en Norvège ils ont perdu, dans de nombreux pays d'Amérique latine ceux qui étaient au gouvernement ont perdu.

Le président Nicolás Maduro : En Argentine, Macri a perdu.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Macri a perdu.

Le président Nicolás Maduro : Piñera au Chili.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Exactement.

Le président Nicolás Maduro : La droite au Pérou.

Ignacio Ramonet Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Dans toutes ces élections qui se sont tenues en cette période de Covid, ceux qui gouvernent ont des difficultés à réussir. C'est pourquoi cette victoire est effectivement exceptionnelle.

Je voudrais également que nous parlions de la relation avec l'opposition. Vous avez tenu un dialogue avec l'opposition au Mexique, un dialogue dont la Norvège a été le médiateur. Mais ce dialogue, cette table de dialogue, a été interrompue, notamment après l'arrestation et l'extradition d'Alex Saab, qui avait un statut diplomatique, et son extradition vers les États-Unis.

Je voulais vous demander, Monsieur le Président, sur quelles conditions vous comptez-vous reprendre le dialogue avec l'opposition, l'opposition la plus radicale au Mexique ?

Président Nicolás Maduro : Il est important de garder à l'esprit, Ramonet, que j'ai appelé au dialogue pendant plus de huit ans, presque neuf ans que je suis président, à plus de mille reprises, en toutes circonstances, j'ai appelé au dialogue politique, avec toutes les oppositions, au dialogue, au débat, à la compréhension. Parce que je suis un homme de dialogue et de paix. Je crois au dialogue, à la compréhension, au débat, à la recherche du consensus et chaque fois qu'il y a eu un dialogue, nous avons trouvé la voie du consensus et de la paix. Je suis contre la violence politique totale que l'opposition apporte au Venezuela depuis plusieurs années, à plusieurs reprises, la guarimba 2014, la guarimba 2017. Je suis contre les appels qu'ils ont lancés pour envahir le Venezuela, à l'armée gringo, à l'armée impériale des États- Unis, pour envahir le Venezuela en 2019 et 2020.

Et cette fois-ci, après divers efforts avec le Royaume de Norvège, avec la Russie, avec le Royaume des Pays-Bas, entre autres, avec le Mexique, nous avons réussi à établir un pont de compréhension avec l'opposition extrémiste, avec l'opposition qui est en dehors de la Constitution, l'opposition guaidociste, l'opposition trumpiste, ce que Trump a laissé derrière lui. Cette opposition en dehors de la Constitution, nous la recherchons. Cela signifie que nous sommes arrivés au Mexique après de nombreuses réunions privées, pendulaires, secrètes, semi-secrètes. Pendant que l'opposition guaidociste tenait un discours hautain, criait et racontait n'importe quoi, elle nous rencontrait en secret. Et nous sommes parvenus à un accord signé, à un mémorandum dans lequel l'opposition guaidociste reconnaît pour la première fois la légitimité constitutionnelle du gouvernement que je préside. Nous en avons discuté longuement et avons expressément posé une condition : soit vous reconnaissez et signez la reconnaissance du gouvernement constitutionnel, soit il n'y a pas de dialogue avec vous. Et ils ont dit nous le signons, et ils l'ont signé. Les discussions se déroulaient très bien, je peux le dire. Nous entrions déjà dans les profondeurs, dans les grandes questions de la ré- institutionnalisation du Venezuela, de l'économie, des sanctions pénales, de tout, de la vie du pays. Et une fois de plus, alors que nous entrions dans les grandes questions et qu'il y avait un accord préalable sur les grandes questions, que nous allions donner de bonnes nouvelles et d'excellentes nouvelles pour le pays, une fois de plus, le gouvernement des États-Unis, le département d'État, a pris une mesure dont il savait à l'avance qu’elle provoquerait la rupture des négociations.

Ecrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Pensez-vous que c’est un sabotage ?

Président Nicolás Maduro : Je pense que oui, expressément, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un sabotage du gouvernement américain contre les négociations au Mexique, je le dis, parce que nous en avons parlé avec le gouvernement américain. L'opposition elle-même, son coordinateur, Gerardo Blade, en a parlé à Washington avec le Département d'État et ils lui ont donné des garanties et ils nous ont donné des garanties qu'ils n'allaient pas prendre Alex Saab, notre diplomate, afin que les dialogues continuent à être fructueux. Et Alex Saab, comme nous l'avions incorporé, eh bien, il a commencé à participer aux dialogues par vidéoconférence. Les États-Unis ont alors porté un coup, un coup de poignard dans le dos des dialogues au Mexique.

Pourquoi l'ont-ils fait ? Pourquoi ? Pourquoi l'ont-ils fait ? Nous devons vraiment nous demander, tout le monde devrait se demander, Pourquoi les États-Unis sabotent un dialogue qui est fructueux pour le pays, qui va apporter des résultats pour le Venezuela et qui va consolider la paix et l'institutionnalité de notre démocratie ? Ils ont kidnappé Alex Saab, ils l'ont emmené sans avertissement et sans protestation. Et maintenant Alex Saab est séquestré dans une prison de La Floride, ils le retiennent là-bas et l'accusent de mille fausses accusations. Il est là-bas et il continue d'être Alex Saab, représentant auprès de la table de dialogue au Mexique. Il faudrait de gros changements dans le cas de l’enlèvement d'Alex Saab pour que nous retournions au Mexique.

Nous verrons ce qui se passera en janvier, en février, nous attendons avec espoir les mois à venir.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Monsieur le Président, nous allons maintenant parler d'économie, et je voulais vous dire quelque chose que tous les analystes qui étaient critiques sur la situation économique du Venezuela il y a quelques années et aujourd'hui tous les observateurs constatent que malgré le blocus des États-Unis ou de l'Union européenne, malgré les mesures coercitives unilatérales, il y a une amélioration très visible de la situation économique du Venezuela.

J'aimerais que vous nous disiez comment expliquez-vous l'amélioration économique que tous les observateurs constatent en ce moment lorsqu'ils examinent la situation économique du pays.

Président Nicolás Maduro : Tout d'abord, le Venezuela dispose de ses propres moteurs pour répondre à ses besoins économiques.

Je le dis depuis un certain temps. Le Venezuela a ses propres moteurs économiques, il a ses propres muscles économiques, il a une capacité industrielle, il a une capacité technologique, il a le savoir-faire pour avancer avec ses propres moteurs et remplacer la vieille économie capitaliste dépendante du pétrole, la vieille économie rentière qui a été installée au Venezuela pendant 100 ans. Une économie totalement dépendante du pétrodollar.

Les sanctions économiques ont sans aucun doute eu un impact terrible sur la vie économique du pays, sur le revenu économique du pays et donc sur le revenu économique de l'État, de la classe ouvrière, de la famille vénézuélienne, du monde des affaires vénézuélien. Les 440 mesures coercitives et sanctions de l'ère Trump contre le Venezuela ont fait l'effet d'une bombe atomique, d'une vraie bombe atomique.

La persécution de la production de pétrole, la persécution de la production d'or, l'attaque de la monnaie. La persécution contre la crypto-monnaie créée comme une alternative pour les achats internationaux.

J'ai lancé l'agenda économique bolivarien, cet agenda économique comporte 17 moteurs, et nous avons une stratégie qui développe chacun de ces moteurs.

Et nous avons progressivement mis en œuvre des mesures pour libérer les forces productives dans un modèle d'économie de guerre, ce n'est pas une économie normale. Vous pouvez voir, par exemple, les économies du Mexique, de l'Argentine, du Chili, du Brésil, ce sont des économies qui ne sont pas soumises à une quelconque mesure de persécution, de limitation de leur liberté de commerce, de limitation de leur liberté monétaire ou financière, aucune d'entre elles.

Le Venezuela a une économie de guerre de facto, ils nous l'ont imposée, c'est brutal. Je vois parfois des gens faire des déclarations sur le Venezuela dans le monde, même des gens qui se disent progressistes et qui ne savent pas ce que c'est que de faire face à une situation comme celle-ci, je voudrais les y voir, j'aimerais voir certains de ces dirigeants qui se disent progressistes ; dire des sottises sur le Venezuela, alors qu'ils ne savent pas ce que nous avons souffert, et comment nous sommes passés de la souffrance à la résistance et maintenant à la croissance.

Nous avons pris une série de mesures. J'ai ici un document économique du bilan que je m'apprête à présenter à l'Assemblée nationale en janvier, le Venezuela s’adapte progressivement au fil des ans à la guerre économique, depuis le lancement du Programme de relance économique en août 2018. Nous lancions déjà des éléments pour adapter l'économie à l'économie de guerre.

Nous avons progressé toutes ces années, d'abord la loi sur le change illégal a été abrogée, pour faciliter la circulation de la monnaie, un élément fondamental. En gardant le Bolivar comme monnaie, nous avons rendu plus souple le mouvement des devises internationales.

Le régime de contrôle des prix a été remplacé par un régime de prix convenus, qui, bien que très faible, est utile. Des réformes fiscales ont été menées et un programme de dépenses et d'investissements publics a été mis en œuvre pour réduire le déficit budgétaire. Et nous avons fait de très grands progrès dans la réduction du déficit budgétaire.

On a créé un marché des changes qui n'existait pas au Venezuela ; aujourd'hui, le taux de change officiel est la moyenne calculée des bureaux de change existant au Venezuela, des banques.

Nous nous adaptions et créons des mécanismes pour une économie de guerre. Les subventions ont été optimisées. Par exemple, la subvention du taux d'intérêt sur les crédits et la subvention de l'essence.

Un nouveau cadre juridique a été élaboré pour faciliter et sécuriser les investissements, et la loi anti-blocage a été adoptée et fonctionne divinement, comme on dit dans les Andes.

Le mécanisme de dialogue avec l'ensemble des secteurs privés du pays a également été réactivé. Aujourd'hui, nous avons une relation étroite avec tous les secteurs moyens, petits, très petits, grands, très grands, nationaux et internationaux ; nous avons un dialogue permanent au sein du Conseil national de l'économie productive.

La production de pétrole et la production des raffineries et des complexes pétrochimiques du pays se sont progressivement redressées.

La politique de fiscalité douanière est en récupération, ce qui est très importante en tant que mécanisme de promotion et de défense de la production nationale, dans un cadre de respect des accords internationaux, avec la devise "Le Venezuela d'abord, ce qui est à nous d'abord", en protégeant l'industrie nationale, en protégeant les producteurs nationaux.

Cette année, nous avons mis en œuvre ce que les experts appellent la réexpression monétaire, nous avons éliminé 6 zéros du Bolivar et renforcé le point de vue psychologique, la gestion du Bolivar dans un cadre général d'amélioration économique. Le lancement du Bolivar numérique, de notre monnaie numérique, a été très bien accepté par la population.

Grâce à cet ensemble de mesures, Ramonet, appliquées de manière systématique, soutenue et cohérente, l'économie vénézuélienne se trouve aujourd'hui dans une période de nette reprise.

Je peux vous dire que nous avons retrouvé la croissance économique et qu'au second semestre de l'année 2021, nous aurons une croissance économique de 7,5 %. Cela signifie que l'économie avec ses propres moteurs, avec sa propre force, l'économie réelle, a pris le chemin de la croissance économique. C'est une excellente nouvelle.

C'est l'économie non pétrolière, bien que l'économie pétrolière soit également en croissance, mais l'économie non pétrolière ne dépend plus des pétrodollars, mais de ses propres efforts, de sa capacité d'autofinancement et du marché intérieur.

Nous avons réactivé le marché intérieur avec une relance impressionnante du commerce intérieur, que nos concitoyens vivent.

C'est pourquoi, sans aucun doute, la plus grande réussite a été la défense de notre modèle économique. Le Venezuela est en train de donner un nouveau visage à son économie, en promouvant la croissance avec des opportunités pour tous, mais surtout en pensant aux plus vulnérables, à ceux qui sont le plus dans le besoin, selon notre orientation humaniste et socialiste.

Cela signifie que 2021 a été la meilleure année de la guerre économique et je crois que nous devons continuer à être très attentifs au développement de l'économie, à fournir des facilités pour que les forces productives internes puissent continuer à être libérées et à continuer à contrôler tous les processus inflationnistes.

En décembre, nous terminons l’année avec de bonnes nouvelles du point de vue de l'inflation.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : C'est sur ce point que je voulais vous interroger, Monsieur le Président, car l'inflation continue de préoccuper la population et la question est de savoir quelles mesures comptez-vous prendre pour réduire l'inflation ou la faire disparaître. Même si l'inflation fait un retour en force dans le monde entier en ce moment, en raison des problèmes liés à la pandémie post-Covid.

Mais qu'en est-il de l'inflation ici, au Venezuela ?

Le président Nicolás Maduro : Le Venezuela a toujours eu une économie inflationniste, avant la guerre économique, avant les mesures coercitives, avant le modèle de guerre économique, avant l'économie de guerre. Une économie avec 60 ans de revenus pétroliers et une forte consommation du marché intérieur, qui a toujours créé un déséquilibre entre la capacité de consommation interne résultant des pétrodollars et la capacité de production et de satisfaction de ces besoins.

Et puis nous avons toujours eu une tendance du secteur privé à spéculer pour gagner, pour obtenir un profit maximum. Ce sont deux éléments qui ont traversé la vie économique au cours des 60, 70 dernières années. Lorsque cette période de guerre intense est venue écraser le Venezuela, les mesures économiques ont fait perdre à l'État vénézuélien, Ramonet, 99 % de ses revenus. En d'autres termes, un jour, nous sommes passés de 100 dollars à 1 dollar.

Nous sommes passés en un jour de 54 milliards de dollars en un an à 600 millions de dollars l'année dernière.

A cause de la persécution contre le pétrole, à cause de la persécution contre nos comptes, de la saisie des comptes bancaires. Ils nous ont volé plus de 30 milliards de dollars à l'étranger et ils les ont séquestrés. Avec le vol et la saisie de la société Citgo aux Etats-Unis, de la société Monomeros, c'est brutal ! Je vous le dis, c'est une bombe atomique contre le pays.

Or, ne pas avoir de revenu a eu un impact énorme sur la capacité de l'État à réguler le marché, le marché des changes en l’occurrence, le marché du dollar. Et cela a eu un impact énorme sur l'hyperinflation qui s'est installée au Venezuela.

Le moyen de lutter contre l'hyperinflation, c'était d'abord la protection sociale, à travers le système du Carnet de la Patrie, à travers les CLAP, à travers toutes les missions et les grandes missions. La priorité a été la protection sociale de la population suivie d’une série de mesures économiques, monétaires et financières.

Dites-moi, que faut-il faire ? Eh bien, nous devons approfondir ce que nous avons fait. Nous devons nous attaquer à l'une des bases de l'inflation et augmenter la capacité de production de denrées alimentaires, de biens et de services, afin que la capacité d'offre équilibre la demande, voire la dépasse. C'est parfois un élément fondamental des processus inflationnistes au Venezuela et partout ailleurs dans le monde.

Il faut aussi augmenter le revenu national. Le revenu national nous permet de régler le marché des changes et de satisfaire le marché des changes. Les besoins en devises de l'économie pour être en mouvement et contrôler davantage, contrôler pleinement les processus inflationnistes créés par le mouvement du dollar à l'intérieur du pays.

Nous avons progressé sur chacun de ces fronts, je peux vous dire par exemple que nous avons réussi, avec ce système de change, à stabiliser tout le dollar ; nous avons réussi à le stabiliser, à ralentir et j'ai bon espoir qu'en 2022 nous pourrons continuer à gouverner le nouveau système de change du pays, conformément au schéma de guerre économique.

De même, en termes d'inflation, le Venezuela a connu une inflation à un chiffre pendant quatre mois consécutifs. Aujourd'hui, nous pouvons dire et déclarer politiquement, comme les autorités économiques le feront sûrement dans les mois à venir, mais je peux déclarer politiquement qu’avec le résultat de la gestion de l'inflation dans les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, qui a été à un seul chiffre avec une tendance à la baisse, le Venezuela quitte l'état d'hyperinflation, résultat de la guerre économique et des sanctions.

Le Venezuela fait un pas en avant, nous entrons dans l'année 2022. Je crois que l'année 2022 combinera des éléments importants de croissance, de ralentissement de l'inflation, de création de richesses, ce qui permettra ce qui est le plus important : que toutes ces richesses deviennent éducation, santé, logement, salaires, revenus, bonheur social, vie. Comme l'a dit notre Commandant Chávez : une transition vers un modèle socialiste humainement gratifiant. C'est notre objectif.

Écrivain et journaliste, Ignacio Ramonet : Président, c'est d'autant plus remarquable que la production pétrolière n'a pas connu, disons, de croissance spectaculaire à la suite du blocus. Et le Venezuela n'était pas habitué à avoir une économie dans laquelle le pétrole n'était pas l'élément le plus important. J'aimerais donc que vous nous parliez un peu du pétrole au Venezuela en ce moment, quel est l'état de la production, quelles sont les conséquences pour les perspectives économiques de l'année prochaine dont vous parlez ? Et aussi, quels sont les nœuds qui existent encore dans l'économie vénézuélienne qu’il faudraitdémêlér pour permettre une plus grande croissance ?

Président Nicolás Maduro : Eh bien, la question principale est la génération d'une richesse monétaire qui nous permette de réaliser des investissements suffisants dans l'appareil économique, dans l'appareil pétrolier et dans le système de protection sociale, afin que le pays puisse connaître un processus d'expansion économique et sociale, de croissance économique et sociale.

La question principale est le revenu national, c'est la clé. Et c'est la principale cible de l'impérialisme américain. Ce qui est fait contre le Venezuela est criminel, c'est cruel, les dirigeants de la gauche progressiste, de la droite sociale-démocrate, tous les dirigeants qui pourraient m'écouter, doivent savoir que l'expérience du Venezuela restera comme l'un des crimes les plus cruels jamais tentés contre un peuple. Parce que tout a été fait.

Le monde doit savoir, parfois je l'explique dans des réunions internationales, dans des vidéoconférences, le monde doit connaître la persécution qui a eu lieu contre les comptes. Le Venezuela, l'État vénézuélien ne peut pas avoir de compte bancaire dans le système financier international, par exemple pour payer les vaccins, les médicaments, les fournitures, les matières premières. Tout ce dont il a besoin.

Le Venezuela n'a pas le droit d'importer les pièces de rechange, les machines nécessaires à son industrie pétrolière, à ses raffineries, à ses produits pétrochimiques, à son industrie en général.

Le Venezuela n'a pas le droit, ils ont voulu lui refuser la liberté de commerce pour ses produits naturels, ses produits fondamentaux, et ils persécutent les entreprises, les comptes bancaires, les personnes, les navires, qui essaient de venir prendre les produits du Venezuela et de les vendre au monde, c’est une persécution. C'est pourquoi j'ai dit que je suis fidèle et convaincu de la voie à suivre pour construire une économie non pétrolière, productive, génératrice de richesses et satisfaisant les besoins du peuple, fidèle et convaincu de la voie laissée par le projet du commandant Hugo Chávez, face aux conditions extrêmes que nous avons dû vivre et que vivons encore. Je considère ces conditions extrêmes comme une opportunité d'avancer sur cette voie, la justesse de cette voie et de cette opportunité de créer de la richesse par nos propres efforts ont été démontrées.

Le Venezuela atteint une production de 1 million de barils de pétrole par jour. Nous avons fixé l’objectif de 1 million 200 mille pour cette année. PDVSA me doit encore 200 000 barils, mais c'est une formidable réussite des travailleurs. Pratiquement sans argent. La production de pétrole est une activité économique qui nécessite un niveau élevé de financement, un niveau élevé d'investissement pour récupérer les puits, pour mettre la technologie dans les puits, et cet investissement est récupéré très rapidement. Quiconque connaît le secteur pétrolier sait que c'est comme ça, nous récupérons la production de pétrole avec des investissements vénézuéliens, nos propres investissements, centime par centime, pour récupérer un puits, puis un autre, c'est comme ça que nous faisons, Ramonet, c'est comme ça que nous faisons. Cette année, nous avons atteint le million. L'objectif de l'année prochaine est d'atteindre 2 millions de barils par jour. Aller étape par étape, de manière soutenue, durable, en récupérant la capacité de production.

Cette année, nous avons récupéré la capacité de production des quatre raffineries du pays, malgré les tentatives de les bombarder, de les saboter par le terrorisme. C’est une grande réussite des travailleurs du pétrole, nous avons progressé cette année dans la récupération de plus de 90% de la capacité de production pétrochimique.

Cela signifie que l'industrie pétrolière et pétrochimique du Venezuela, avance avec ses propres poumons, ses propres investissements, ses propres efforts, sa propre technologie. Tous ceux qui nous écoutent doivent savoir que le système avec lequel l'industrie pétrolière et pétrochimique du Venezuela a été construite est 100% gringo ou européen. Il y a donc toujours une partie du processus de production qui est paralysée, ruinée, endommagée, parce que la dépendance au monde extérieur est de 100%. Et les gringos le savent, les impérialistes le savent. Et c'est pourquoi ils l’ont attaqué pendant des années, jusqu'à ce que nos ingénieurs, nos scientifiques, nos travailleurs viennent et commencent à fabriquer des pièces avec l'ingénierie nationale et à récupérer des puits, des raffineries, etc.

Il s'agit donc d'un parcours héroïque. Le Venezuela travaille très dur, notre pays, pour construire une économie qui ne dépende pas du pétrole, qui génère des biens et des services qui satisferont réellement les besoins nationaux. Un générateur de richesse alternative, de richesse monétaire. Et nous travaillons également à la relance de la puissante industrie pétrolière qui complétera, de manière merveilleuse, tout le processus de développement économique que le Venezuela connaîtra dans les années à venir.