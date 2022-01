Venezuela : Guaidó a volé des biens à l’ambassade du Venezuela en Bolivie

Le ministre de l’Intérieur de la Bolivie, Eduardo Del Castillo Del Carpio, a dénoncé lundi l’usurpation de biens de l’ambassade du Venezuela en Bolivie par des fonctionnaires envoyés par Juan Guaidó avec la complaisance de la présidente de fait de l’époque, Jeanine Áñez, jugée aujourd’hui à La Paz.

Del Castillo a précisé qu’après le coup d’État contre Evo Morales, en 2019, Guaidó, avec le soutien d’Áñez, a envoyé dans le pays les activistes Arturo Vilar Esteves (comme soi-disant ministre conseiller), Rafael Cáceres (premier secrétaire), le capitaine Henry José Rivas Pérez (attaché militaire), Maro Martínez (soi-disant chef de la sécurité), Winston Flores et José Gregorio Cumare (tous 2 autoproclamés ambassadeurs) comme « représentants diplomatiques » du Venezuela à La Paz. Toutes ces personnes apparaissent dans la vente de biens.

« Ces messieurs auraient participé à la vente des véhicules de l’ambassade, ils auraient collecté les papiers des véhicules qui se trouvaient dans son garage pour les vendre ensuite à de tierces personnes, » a déclaré le ministre bolivien.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, 34 véhicules auraient disparu : 15 fourgonnettes, 2 voitures, 1 bus, 5 camionnettes, 6 motos, 2 minibus et 2 camionnettes. « On a emporté une antenne de communication, les papiers des véhicules, une arme à feu, des cartouches avec des munitions et un étui d’arme. »

Après avoir appris l’usurpation de biens, le Gouvernement bolivien a déployé la police nationale pour récupérer les articles : « On a récupéré le 3 janvier la matériel de communication volé par du personnel de monsieur Juan Guaidó à Radio Chacaltaya (située dans la zone de Sopocachi).

Le ministre bolivien a présenté ses excuses aux autorités diplomatiques vénézuéliennes et a confirmé que les investigations continueront pour récupérer tout ce qui a été usurpé par Juan Guaidó et ses gens : « Nous poursuivrons les investigations pour retrouver les autres véhicules qui ont été volés et nous espérons, le plus rapidement possible, retrouver toutes les personnes impliquées dans ce fait honteux, » a-t-il conclu.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

