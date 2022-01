Venezuela : L’Armée déployée sur la frontière avec la Colombie

Le Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) du Venezuela a annoncé dimanche qu’elle avait été déployée dans l’état d’ Apure, sur la frontière avec la Colombie, pour combattre les groupes terroristes colombiens connus sous le nom de Tancol.

Le chef du Commandement Stratégique Opérationnel de la FANB (CEOFANB), le général en chef Domingo Hernández Lárez, a fait savoir sur son compte Twitter que la FANB garantira la réalisation de ‘ordre donné par le président Nicolás Maduro: « En 2022, la patrie de Bolívar et de Chávez sera libérée des TANCOL. Nous sommes prêts ! »

« Obéissant aux ordres de notre commandant en chef Nicolás Maduro et du Ministre de la Défense, Vladimir Padrino, la FANB luttera contre les groupes TANCOL sous toutes leurs formes ! Appelez-les par leur nom ! Indépendance ou rien ! » a écrit Hernández Lárez dans un autre twitt.

Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le CEOFANB a indiqué qu’ils sont « déployés dans des missions de sécurité et de contrôle dans les villages d’Amparo, de Guasdualito et de la Victoria dans l’état d’Apure » et qu’ils réalisent « un contact social humanitaire de surveillance et de protection de toutes les communautés frontalières en garantissant la souveraineté et l’indépendance de la Patrie. »

Le CEOFANB a souligné que son objectif est de garantir « qu’aucun groupe terroriste de trafic de drogues illégal ne porte atteinte à notre souveraineté, à notre indépendance et à la paix de notre peuple. »

Des journalistes locaux ont noté que l’annonce de ce déploiement a eu lieu peu après que les mouvements sociaux d’ Apure aient dénoncé la prise de al division territoriale colombienne de La Gabarra, frontalière avec le Venezuela, par un groupe illégal du pays voisin.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-despliegue-militar-frontera-colombia-tancol-20220117-0002.html

