Venezuela : L’OTAN cherche à s’étendre à l’Est de l’Europe et en Amérique Latine

Caracas, 19 janvier (RHC) Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a condamné que les pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) servent d’armes au service du gouvernement des États-Unis pour attaquer la souveraineté d’autres nations.

Dans un message diffusé sur son compte Twitter, le haut commandement militaire a averti que l’Alliance atlantique cherchait à s’emparer du monde en s’étendant davantage à l’Est de l’Europe.

En outre, il a dénoncé le fait que l’OTAN, pour réaliser son plan d’expansion, prétend se projeter dans la région latino-américaine en utilisant la Colombie comme pion.

L’OTAN considère qu’il est possible que d’autres pays latino-américains, notamment les alliés des États-Unis, rejoignent la Colombie pour devenir les partenaires de l’Alliance atlantique.

Selon plusieurs experts, l’Alliance semble avoir pris pour cible l’Amérique latine pour entreprendre une intervention armée contre les pays de gauche de la région, mais aussi pour faire face à la présence russe dans la région.

Face aux ingérences du gouvernement américain dans les États de gauche du continent américain, comme Cuba, le Nicaragua et surtout le Venezuela, un courant s’est formé qui établit que les États-Unis pourraient avoir l’idée de former un groupe contingent dans le sud, aux côtés de la Colombie et du Brésil, pour resserrer l’étau autour du gouvernement vénézuélien et réaliser une intervention militaire afin de s’approprier le pétrole du pays bolivarien.

Source Hispan TV

