Venezuela : La croissance économique reprend

« Je peux dire aujourd’hui que le Venezuela a déjà atteint 7,6% de récupération économique » et il a prévu une croissance annuelle supérieure à 4% pour cette année 2022. C’est ce qu’il a annoncé dans son message annuel à a nation. A exactement 10 jours de l’installation de la période de sessions 2022-2023 de l’Assemblée Nationale, le président de la République qu’il y a des secteurs politiques qui ont tiut misé sur le fait de faire des dégâts à l’économie et à l’industrie mais qu’il « y a eu une augmentation de 4.9% de la consommation des ménages. »

Le Venezuela a eu une croissance du commerce extérieur de 33% « déjà sans le dollar de CADIVI, » l’investissement a augmenté de 3,1% et les exportatiosn n,on pétrolières de 4,9%.

Pendant les 4 derniers mois, nous avons eu une inflation à un seul chiffre. L’inflation de décembre 2021 a été la plus faible depuis 2015, ce qui nous rend optimistes et nous fait penser que nous allons surmonter les obstacles de l’hyperinflation. »

Il a souligné que Petróleos de Venezuela, PDVSA, a réussi à produire 1 000 000 de barils par jour et que cette année la production de pétrole devrait être de 2 000 000 de barils. Il a souligné que le Venezuela a digitalisé 80 % de son économie et que lepays n’a pas renoncé et ne renoncera jamais à sa monnaie, le bolívar.

En 2021, il y a eu 201 000 000 de transactions digitales, 65% de plus que l’année précédente (121 000 000). Il a ajouté que le Gouvernement a réussi à mettre en palce des mécanismes qui vont permettre de défendre le bolívar, sa récupération future et sa coexistence avec le dollar, d’autres devises et les monnaies virtuelles qui fonctionnent dans le pays.

La production des Comités Locaux d’approvisionnement et de Production, CLAP, a considérablement augmenté et 96% de leurs produits sont produits par l’industrie nationale. Il a affirmé qu’en « 2021, après 5 ans de persécution financière, nous avons réussi à activer les forces économiques réelles de la société vénézuélienne. Le Venezuela a repris le chemin de la croissance économique. »

