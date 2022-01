Venezuela: La reprise du dialogue avec l’opposition dépend de la libération de Saab

Caracas, 6 janvier (RHC) Le président du Parlement vénézuélien, Jorge Rodriguez, a déclaré que pour que le gouvernement reprenne le processus de dialogue avec l’opposition, il est nécessaire de libérer Álex Saab.

Rodriguez a clairement fait comprendre ce mercredi, lors de son discours d’investiture après sa réélection à la présidence de l’Assemblée législative (AN) du Venezuela, que si l’opposition veut un dialogue, elle doit immédiatement libérer Saab, "Voulez-vous un dialogue? Libérez Alex Saab", a-t-il déclaré.

Il a également dénoncé l’hypocrisie de l’opposition à l’égard de la question du dialogue en disant qu’elle ne doit pas prendre part à un dialogue pour ensuite le saboter de l’intérieur ».

Rodriguez a également souligné que, pour relancer le dialogue au Mexique, il faut que cesse le "vol des actifs, l’or au Royaume-Uni, Monomères ».

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé l'"enlèvement" du diplomate américain Alex Saab. Il tient Washington pour responsable de sa vie.

Álex Saab, représentant permanent du gouvernement vénézuélien à la table de dialogue qui se déroulait au Mexique avec l’opposition, a été arrêté au Cap-Vert en 2020 et extradé vers les États-Unis le 16 octobre dernier, après plus d’un an.

Washington avait demandé l’extradition de Saab, l’accusant d’aider le gouvernement vénézuélien, présidé par Nicolas Maduro, à contourner les sanctions imposées par les États-Unis contre le pays sud-américain.

L’arrestation de Saab a coïncidé avec les dialogues entre le gouvernement et l’opposition, ce qui a conduit le gouvernement à geler les pourparlers en octobre dernier, considérant l’enlèvement de son diplomate comme une mesure illégale.

Source Hispan TV

