Venezuela : Le Venezuela est le plus grand exportateur d’Amérique latine malgré le blocus

Caracas, 17 janvier (RHC) Le Venezuela est aujourd’hui à la tête des pays exportateurs d’Amérique latine malgré les mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis, selon un rapport de la Banque interaméricaine de développement (BID).

Selon les estimations des tendances commerciales en Amérique latine et dans les Caraïbes, cette nation sud-américaine a enregistré en 2021 les ventes à l’étranger les plus élevées dans le monde au milieu de la pandémie de Covid-19.

Le document indique qu’au cours de cette période, les exportations vénézuéliennes ont augmenté de 78,3 pour cent par rapport à 2020.

À cet égard, la BID a indiqué que l’un des principaux produits d’exportation était le pétrole, secteur dans lequel le Venezuela a joué un rôle de premier plan dans le commerce, bien qu’il soit l’une des matières premières les plus touchées par la pandémie.

Le pays a enregistré la plus forte reprise des exportations dans le sud du continent, même si les mesures punitives de Washington ont eu un impact majeur sur l’économie nationale et surtout sur l’industrie des hydrocarbures, l’une des plus durement touchées au cours des 10 dernières années.

L’organisation a expliqué que la pandémie avait eu des répercussions sur les transactions commerciales mondiales, ce qui a eu des répercussions en Amérique latine et dans les Caraïbes, l’une de ses (sic!) principales activités économiques étant l’exportation.

Selon les chiffres de la BID, la région a enregistré une baisse de 9,1 pour cent en 2020, mais en 2021, elle a enregistré une reprise estimée entre 24,8 et 27,8 points de pourcentage.

Ces résultats, selon le rapport, sont principalement dus à l’amélioration des prix des produits exportés, plutôt qu’aux volumes de marchandises, ces derniers ayant observé une reprise plus lente.

Au cours de la présentation du bilan de gestion à l’Assemblée nationale en 2021, le président Nicolas Maduro a souligné les réalisations économiques, sociales et politiques du pays et a assuré que les progrès réalisés seront consolidés en 2022.

Source Prensa Latina

