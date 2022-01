Venezuela : Le Venezuela et le Pérou normalisent totalement leurs relations diplomatiques 

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a reçu lundi soir les lettres de créance de l’ambassadeur de la République du Pérou, Librado Orozco Zapata, au palais de Miraflores. Le Venezuela et le Pérou ont ainsi normalisé totalement leurs relations diplomatiques.

Ainsi commence un nouveau cycle entre Caracas et Lima après 4 ans de relâchement des relations diplomatiques à cause de l’ingérence des Gouvernements péruviens de droite qui se sont joints aux tentatives de déstabilisation du Venezuela.

Librado Orozco a étudié les lettres et le droit à l’université pontificale catholique du Pérou et il est licencié en relations internationales de l’académie diplomatique du Pérou. Il a travaillé dans les ambassades du Pérou en Fédération de Russie, en Hongrie, au Canada et à la représentation permanente du Pérou au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies.

Ainsi, le du Pérou renforce les relations de coopération et de fraternité avec des pays du monde, une politique basée sur la diplomatie bolivarienne de paix, sur le respect du principe d’autodétermination des peuples et la promotion d’un monde multi-centré et pluri-polaire.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/01/venezuela-y-peru-normalizan-plenamente-sus-relaciones-diplomaticas/

