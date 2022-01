Venezuela: Les Etats-Unis reconnaissent à nouveau Guaidó

Communiqué du Gouvernement vénézuélien:

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela c condamne une fois de. plus la tentative interventionniste des Etats-Unis qui reconnaissent de soi-disant autorités en violant le droit international, la Constitution et l’ordre démocratique établi dans le pays par la volonté souveraine d’y peuple vénézuélien de façon évidente.

Le Département d’Etat cherche à donner, par un communiqué, une légitimité aux actions d’un groupe criminel transnational déjà tristement célèbre pour son rôle dans le vol et le gaspillage des ressources qui appartiennent à tous les Vénézuéliens et se trouvent bloquées à l’étranger à cause des mesures coercitives unilatérales et illégales prises par Washington.

Ce nouvel effort fait partie d’une politique avortée et répétitive des Etats-Unis qui porte atteinte de façon criminelle à la souveraineté du pays et est destinée à mettre en danger sa paix, sa stabilité et son développement. Il est regrettable que le nouveau Gouvernement des Etats-Unis continue à ne pas avoir le courage d’avoir une relation diplomatique de dialogue respectueux avec le Gouvernement constitutionnel du Venezuela et que, loin de dépasser l’apolitique hostile de son prédécesseur, le Gouvernement actuel poursuive sa persécution financière, diplomatique, économique et politique du Venezuela.

Il est temps que le gouvernement étasunien abandonne ses menaces et qu’il rectifie sa position comme l’ont déjà fait plusieurs acteurs internationaux qui, à un certain moment, avaient cédé aux pressions ou aux mensonges des Etats-Unis et n’avaient pas reconnu le gouvernement vénézuélien. L’isolement international des Etats-Unis, dans ce nouveau scénario pluripolaire est déjà important et ses positions irrationnelles, lâches et néo-colonialistes comme celles qu’il a envers le Venezuela ne feront que renforcer encore plus cet isolement alors que le peuple vénézuélien se remet chaque jour des agressions et se forge un avenir sur la voie de l’autodétermination, de l’indépendance et du renforcement de la paix.

