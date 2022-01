Venezuela : Maduro remercie les Etats-Unis et l’Espagne pour avoir reconnu le CNE 

Caracas, 19 janvier (RHC) Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a assuré que la réaction des chefs de la diplomatie d’Espagne, José Manuel Albares, et des États-Unis, Antony Blinken, à la victoire du candidat d’opposition, Sergio Garrido, dans l’état de Barinas est une reconnaissance du Conseil National Electoral (CNE) de son pays.

"Je m’arroge le droit de remercier le ministre des Affaires Étrangères de l’Espagne et le Secrétaire d’État des États-Unis pour les félicitations qu’ils nous adressent pour le système électoral, merci beaucoup, Monsieur Blinken, merci beaucoup ministre des Affaires Étrangères d’Espagne pour avoir reconnu le système électoral vénézuélien, et de nous féliciter, merci au nom de tout le Venezuela", a déclaré Maduro au cours d’une activité présidentielle retransmise par la chaîne publique Venezolana de Televisión.

Les représentants des États-Unis et de l’Espagne se sont réunis le 18 janvier à Washington, où ils se sont entretenus au sujet du Venezuela et se sont engagés à promouvoir le dialogue entre le gouvernement et l’opposition.

Le ministre espagnol s’est référé aux élections de l’Etat de Barinas, le 9 janvier dernier, et a indiqué que les élections "dans cette région démontrent qu’il y a une voie démocratique et de dialogue au Venezuela".

Les élections régionales de Barinas ont dû être répétées après que le candidat de l’opposition, Freddy Superlano, qui détenait la majorité des voix, a été déclaré inapte par la Cour suprême de justice.

Source Sputnik

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/283404-maduro-remercie-blinken-et-albares-davoir-reconnu-le-cne-venezuelien