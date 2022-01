Venezuela: Que s’est-il passé à Barinas le 9 janvier ?

Le mauvais résultat obtenu aux élections à Barinas est sans doute douloureux mais comme toute défaite, elle est aussi instructive.

Nous savons que cet esprit de changement dans la révolution, d’actualisation dans ce que le président Maduro a appelé le nouveau début permettra une profonde réflexion sur ce qui s’est passé à Barinas qui est, dans une certaine mesure, l’expression d’une réalité présente dans une bonne partie du pays.

Il n’y a aucun doute que dans ce résultat, les conséquences sociales et économiques et l’état d’esprit collectif que les sanctions ont provoqués malgré les énormes efforts de al révolution pour les réduire et garantir au peuple ses besoins de base ont pesé lourd. Les réussites, au milieu d’u siège brutal comme celui auquel sont soumis le peuple et le gouvernement vénézuélien ne sont pas rien. Une partie de l’explication se trouve sans doute là parce qu’un secteur du peuple, majoritaire à Barinas, n’a pas fait le choix du candidat révolutionnaire. Mais la vérité, c'est vrai aussi, absolument, quelque chose qui autant de poids que le blocus et le camarade Nicolás Maduro l’a dit: les pratiques et les méthodes pour faire de la politique qui ne suivent pas la ligne des postulats et des commandements du projet transformateur chaviste qui heurtent brutalement l’exemple du commandant Chávez.

Nous parlons d’une partie, pas de toute, de al direction qui pratique une façon de faire de la politique autocratique, éloignée de la base, sans contenu idéologique, vraiment basée sur l’assistance, qui traite repeuple comme une réserve de dons et a oublié que repeuple est sage et patient comme le chante Alí Primera.

Nous avons perdu à Barinas mais nous avons de quoi, nous avons ce qu’il faut pour reprendre les chemins de Chávez. Que personne ici ne se décourage, que personne ne se sente vaincu. Pour les chavistes, « défaite » est un mot que nous redéfinissons comme « rectification », « en apprentissage », comme une plus grande volonté de lutte, comme la certitude que nous reviendrons en étant des millions parce que, malgré les erreurs et les maladresses de certains, il n’y a d’espoir pour le peuple de Barinas et pour tout le Venezuela que dans le chavisme.

C’est pourquoi nous rendons hommage au camarade Jorge Arreaza qui a tout donné dans cette campagne pour le peuple de Barinas et qui a su incarner ce besoin de rectification et de changement dans sa conduite et dans son discours. Nous rendons également un grand hommage aux militants qui ont joué le tout pour le tout et fait tant d’efforts et de travail dans cette bataille complexe et ont démontré fermement leur maturité politique, leur engagement et leur loyauté. Il est important que ce qui a été envisagé dans des termes discursifs pendant cette campagne devienne une ligne directrice de l’action politique de la révolution, pas seulement à Barinas mais dans tout le Venezuela.

Pour l’heure, il faut revenir à nos racines. Le Commandant Chávez nous a appris à être radicaux, c’est à dire à aller à la racine des problèmes. Nous allons évaluer, nous allons faire des bilans, dans un esprit d’unité, en cherchant les causes fondamentales et non les causes superficielles pour attribuer à qui de droit la responsabilité du revers électoral.

Nous insistons: les causes fondamentales, nous allons les trouver dans les méthodes et les façons de faire de la politique qui se sont installées dans une partie de la direction. Alors, nous devons penser à la façon de combattre cette façon de faire de la politique. La formation politique, le renouvellement des dirigeants, aller vers un rencontre permanente avec al base du PSUV et du peuple en général, la critique et l’autocritique saine et unitaire. Les clefs du nouveau début à Barinas sont là pour qu’effectivement, l’espoir revienne et que nous nous réveillions dans l’unité et la rectification pour gouverner avec les gens.

Coordination Nationale Courant Révolutionnaire Bolívar y Zamora

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/10/venezuela-que-paso-en-barinas-el-9-e/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/01/venezuela-que-s-est-il-passe-a-barinas-le-9-janvier.html