Venezuela : TANCOL à Arauca-Apure: des vues de l’OTAN sur l’Amérique Latine ?

Les violences survenues récemment sur la frontière entre le Venezuela et la Colombie, dans la municipalité Páez de l’état d’Apure, doivent être considérés comme des symptômes de tensions créées à partir d’intérêts géopolitiques très concrets.

Il existe des éléments de poids pour analyser ces faits comme une projection de la tension créée par l’axe atlantiste contre la Russie d’Ukraine dans laquelle on a attiré l’Union Européenne à cause des derniers mouvements de l’uribisme au Gouvernement en Colombie à propos de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Les faits

La Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) a à nouveau déployé des effectifs militaires sur la frontière du fleuve Arauca après les affrontements de groupes armés colombiens qui durent depuis fin 2021: il s’agit du Front 10 de ce qu’on appelle la dissidence des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) et de l’Armée de Libération Nationale (ELN).

L’État vénézuélien a baptisé ces groupes TANCOL Terroristes Armés Narco-trafiquants de Colombie) pour marquer leur action et leur origine et, enfin, les distinguer d’autres groupes illégaux qui se trouvent dans la région.

Le général en chef Domingo Hernández Lárez, commandant général du commandement stratégique opérationnel de la FANB a annoncé l’envoi de groupes de soldats des états de Lara et de Cojedes pour renforcer la présence militaire dans la zone, à quelques mois de l’opération « Bouclier Bolivarien. »

De l’autre côté de la frontière, la première rencontre armée entre l’ELN et le Front 10 des FARC s’est produite dans le secteur de Los Cañitos de La Victoria et a fait 7 morts, comme l’a fait savoir 2 jours plus tard le ministre de la Défense colombien Diego Molano.

Le président Iván Duque s’est rendu dans le département d’Arauca pour superviser le déploiement des forces militaires dans la zone. Un déploiement qui, selon la presse, atteindrait 600 effectifs et ferait de cette région la plus militarisée de Colombie.

Le même jour, le poste de police située dans le centre peuplé de Betoyes, une juridiction de la municipalité de Tame, a été attaqué et le 19 janvier, des représentants du Front 28 des FARC ont revendiqué les attaques à al voiture piégée qui ont eu lieu dans la ville de Saravena. Des bus et des forces publiques ont aussi été attaqués par ce groupe. Cette journée de violence a fait 33 morts et 500 déplacés.

Le jour même où Duque organisait un conseil de sécurité à Arauca, l’ELN a fait tourner sur les réseaux sociaux des photos de la prise par les armes de l’unité administrative La Esmeralda, dans la municipalité d’Arauquita.

Le lendemain, l’auto-Gouvernement de la ville commune Simón Bolívar, située dans la municipalité Páez de l’état d’Apure, a dénoncé la prise du village de La Gabarra par au moins 50 membres illégaux de l’ELN. La communauté organisée a émis un communiqué exprimant sa condamnation de cette nouvelle incursion de ce qu’on appelle les TANCOL qui l’affecte directement dans sa vie quotidienne et constitue une violation de la souveraineté. Le texte dit :

« Plus de 50 hommes armés ont pris le village de la Gabarra, dans le plus pur style d’une armée d’occupation étrangère […] Nous exigeons des 2 protagonistes armés, aussi bien ELN que les FARC, qu’ils emmènent leur conflit ailleurs, que le Venezuela, Apure et la Ville Commune Simón Bolívar soient un territoire de paix, de souveraineté et de démocratie populaire. »

La ville commune socialiste Simón Bolívar couvre 116 000 hectares sur lesquels vivent 7 600 personnes qui composent 42 conseils communaux, se regroupent en 8 communes dans les paroisses de Guasdualito y San Camilo (El Nula) de la municipalité Páez.

Récemment, des médias colombiens ont diffusé une vidéo sur laquelle «Nelson Sánchez», un soi-disant déserteur du Front 10 des FARC affirme que «Romaña» et «El Paisa» ont été assassinés en décembre dernier par un groupe de 26 mercenaires parmi lesquels il y avait 2 « yankees. » Les morts étaient 2 anciens chefs de ce groupe qui ont abandonné l’Accord de Paix et fondé une dissidence appelée « la seconde Marquetalia » avec alias «Iván Márquez».

Le déserteur a indiqué qu’il était sous le commandement de «Jaime Chucula» qui est en relation directe avec l’État colombien et reçoit, à son tour, ses ordres d’Arturo Ruiz, chargé de recevoir les mercenaires « qui débarquent pendant la nuit en hélicoptère » dans un camp.

Il raconte aussi que « le camarade Jaime a été chargé de leur donner mission de détruire n’importe quel groupe qui piétine la révolution… Les 26 qui sont arrivés avaient mission de tuer la camarade ‘Romaña’ et la camarade ‘Paisa'». Il a dit aussi qu’il leur avait apporté une cargaison d’armes sophistiquées, de drones de grande portée et des viseurs pour surveiller la frontière qu’il avait déchargé sur la frontière du côgté vénézuélien, dans un village du nom d’Esmeralda, et que dans ces caisses, il y avait aussi des bottes, des uniformes et même des « armes anti-chars. »

Qu’est-ce qui a changé depuis 2021?

Pour répondre à cette question, il faut rappeler ce qui s’est passé dans la région du haut Apure jusqu’en 2021 et la façon dont ce qui était un effet collatéral de la guerre en Colombie fait aujourd’hui partie d’un plan destiné à détruire la notion d’État au Venezuela. A ce sujet, on a réalisé dans cette tribune des enquêtes qui précisent le panorama.

Le point important se trouve dans la relation profonde qui existe entre le trafic de drogues colombien, l’État aujourd’hui présidé par Iván Duque, les cartels mexicains et l’Administration de Contrôle des Drogues (DEA), une agence du département de la Justice des Etats-Unis. On sait déjà comment, du côté colombien, on a établi un circuit de groupes armés non d’État dans le cadre d’un accord qui semble être établi entre l’État et des acteurs para-économiques colombiens et transnationaux pour « huiler » leurs activités économiques à partir du trafic de drogues.

De plus, des ONG comme l’Observatoire des Droits de l’Homme de la Fondation Progresser ont situé 12 structures armées colombiennes illégales qui opèrent tout le long de la frontière avec le Venezuela parmi lesquelles se trouvent des groupes criminels et des forces «dissidentes» des FARC, les groupes paramilitaires Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodéfenses Gaitanistes de Colombie (AGC), les Aigles Noirs, l’Armée de Libération Nationale (ELN), entre autres.

Les mouvements d’une partie de la dissidence des FARC, en particulier du Front 10 dirigé par «Gentil Duarte» et «Arturo» ont débouché sur un affrontement entre ces groupes illégaux provenant de Colombie et les corps de sécurité de la République Bolivarienne qui ont fait tellement de morts et provoqué tellement d’enlèvement de Vénézuéliens et une terreur sans fondement à cause des médias corporatifs à l’intérieur et en dehors des communautés frontalières de l’axe Apure-Arauca.

Le détonateur, début 2021 fut une série de dégâts occasionnés par la FANB à des avions et à des cargaisons de substances illégales dont du matériel destiné au trafic de drogues, à partir de janvier de cette année, dans ce qui en est arrivé à être un corridor stratégique pour les envois aériens vers le Mexique à cause de la porosité de la frontière et parce que le terrain est plat.

En février de cette année, le Venezuela a mis en place l’Opération Bouclier Bolivarien 2021 dans le cadre des exercices militaires conjoints « Commandant Suprême Hugo Chávez Frías 2021», réalisés par le CEOFANB) dont l’objet était « d’augmenter les préparatifs opérationnels de la Force Armée Nationale Bolivarienne, de combattre et d’expulser les menaces internes, externes et les groupes armés colombiens qui pourraient se trouver dans le pays. » Le même mois, il y a eu des affrontements avec une cellule de groupes illégaux en provenance de Colombie dans 3 secteurs des environs de Puerto Ayacucho, la capitale de l’état d’Amazonas, après qu’elle ait été localisée par des patrouilles de recherche des unités du CEOFANB.

Le même mois, la FANB a démantelé 8 camps, détruit 8 pistes d’atterrissage destinées au trafic de drogues, saisi un avion avec un faux numéro d’immatriculation, des panneaux solaires, des uniformes et du matériel de guerre dans la municipalité Pedro Camejo de l’état d’Apure. A ce moment-là, Últimas Noticias avait rapporté que « pendant 2 semaines, des affrontements ont été provoqués entre les forces de sécurité de l’État et les groupes subversifs présents dans la zone de la municipalité Pedro Camejo. »

En mars, on a saisi des armes, des grenades, des munitions, des explosifs, des vêtements militaires, des véhicules, des paquets de drogues et du matériel technologique ainsi que des informations relatives aux activités du groupe illégal colombien lors d’un affrontement pendant lequel des mines anti-personnelles ont été posées dans les environs des camps dans lesquels ils opéraient, des campagnes de guerre psychologique destinées à la population du territoire envahi ont été mises en place grâce aux réseaux sociaux et à des chaînes WhatsApp pour créer la panique sociale, recruter des opérateurs locaux et tenter d’inoculer un sentiment anti-gouvernemental grâce à de fausses informations et à d’autres mécanismes d’info-guerre, des institutions et des infrastructures publiques (CORPOELEC, SENIAT et PDVSA) ont été attaquées à l’arme lourde et à l’explosif.

D’autre part, le 8 décembre dernier, Molano a rencontré le vice-secrétaire général de l’OTAN, D. Mircea Geoană, et ils ont mis en place un nouveau cadre de coopération, le Programme d’Association Individualisé qui parque le début d’une coopération encore plus étroite. Comme on le sait, la Colombie est devenu « partenaire mondial » de l’alliance atlantique en 2018, le premier an Amérique Latine. Ainsi, l’OTAN soutient la Colombie « dans ses efforts continuels pour développer ses forces armées tandis que la Colombie forme les alliés de l’OTAN et d’autres pays au déminage. »

En plus, la note précise que le nouveau programme « comprend des secteurs de coopération renforcée comme l’interopérabilité, la construction de l’intégrité, l’entraînement et l’éducation et de nouveaux secteurs de coopération comme le changement climatique et la sécurité. »

A propos de la question initiale, on peut remarquer que ce qui a changé, c’est que les affrontements de l’autre côté de la frontière ont augmenté et que la guerre se reconvertit en Colombie. En particulier, le département d’Arauca est la scène d’affrontements entre groupes illégaux dans lesquels l’État colombien est un catalyseur de plus étant donné qu’on a construit une énorme base militaire de l’OTAN qui, pour inclure le Venezuela dans sa guerre et balkaniser le pays, organise des opérations de violation de la souveraineté vénézuélienne.

Un angle d’analyse qui permet de relier les faits qui se produisent sur la frontière Arauca-Apure dont le point culminant se trouve dans la façon dont l’OTAN a aggravé les tensions autour de la soi-disant menace de la Russie envers l’Ukraine et dans lequel la propagande dans le cadre de la guerre de l’information joue un rôle essentiel.

De l’Ukraine à la Colombie

Les différences entre l’Ukraine et la Colombie sont nombreuses et évidentes mais il existe des points communs entre les 2 pays comme la violation délibérée et permanente des accords comme les accords de paix signés par l’État colombien avec les FARC en 2016 et les accords de Minsk signés en septembre 2014 et en février 2015, ces derniers étant destiné à éviter les opérations de nettoyage ethnique exécutées par l’Armée et par les groupes nazis contre les populations des républiques proclamées de Donetsk et de Lugansk qui se sont séparées de l’Ukraine et ont rejoint la Russie après Maidan.

Un autre point commun est la censure de la presse mondialisée concernant ces violations qu’elle oublie de mentionner ou d’en rendre responsables les Etats qui mettent en place des mécanismes de guerre sale avec le soutien direct de l’axe de l’Occident, c’est à dire de l’OTAN avec les Etats-Unis à sa tête. La guerre contre les habitants de l’est de l’Ukraine a déjà fait 14 000 morts. Ce sont des territoires historiquement et culturellement liés à la Russie, 98% de leur population est russophone et a pris la nationalité russe.

Mais l’OTAN a mis une date et des chiffres sur une soi-disant invasion de l’Ukraine par les forces russes : début 2022 et au moins 175 000 hommes. Ainsi, il occulte les manœuvres de l’alliance atlantique, ses réunions de coordination, l’augmentation des apports pour l’achat d’armes qui s’élève à 2% du PIB dans un tiers des membres de l’organisation composée de 30 nation. Cela se traduit par la plus forte concentration d’effectifs, d’armes et par le budget militaire le plus important du monde.

Les Etats-Unis seuls ont eu, en 2021, un budget militaire de 811000 000 000 de $ , celui de la Grande Bretagne a été de 72 000 000 000 de $, celui de l’Allemagne de 64 000 000 000 de $ et celui de la France de 59 000 000 000 de $. De tels chiffres, surtout ensemble, dépassent largement les 66 000 000 000 de $ de budget de la Fédération de Russie.

Il semblerait que la guerre de l’information en soit arrivée au point où il existe des médias comme El Mundo d’Espagne qui sont prêts à passer à de nouveaux niveaux en recopiant les communiqués du Département d’État.

Un détail : en 2015, dans le cadre du EuCom (United States European Command), un commandement des troupes des Etats-Unis en Europe, le Pentagone a envoyé « des experts militaires pour augmenter la capacité défensive de l’Ukraine » et assigné 46 000 000 de $ à remettre à Kiev « du matériel militaire dont des véhicules et des dispositifs de vision nocturne. »